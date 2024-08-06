Директор парка «Патриот» Ахмедов обжаловал арест
Директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов обжаловал свой арест, сообщили ТАСС в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова», – сообщили в суде, уточнив, что дата судебного заседания пока не назначена.
5 августа Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова задержали по делу о мошенничестве. Ахмедов пробудет в СИЗО до 21 сентября. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
По данным «РИА Новости», за время руководства Ахмедова (с октября 2021 г.) парк «Патриот» заключил 258 контрактов в качестве заказчика. В топ-5 поставщиков парка вошли АО «Мосэнергосбыт», ликвидированное ООО «Белый медведь», ООО «Инлайн Технолоджис», ООО «Мегалайн» и ООО ЧОП «Альфа-Набат». С 2015 г. «Патриот» выступил заказчиком в 1235 госконтрактах на сумму более 4,5 млрд руб.