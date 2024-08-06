Директор парка «Патриот» Ахмедов обжаловал арест

5 августа Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова задержали по делу о мошенничестве. Ахмедов пробудет в СИЗО до 21 сентября. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.