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В Госдуме рекомендуют подготовить проект закона о долгосрочных тарифах ЖКХ

Ведомости

Депутаты Госдумы предложили разработать законопроект, устанавливающий долгосрочные – не менее чем на пять лет – тарифы ЖКХ с учетом их индексации. Это следует из проекта плана рекомендаций по ключевым проблемам ЖКХ, подготовленного рабочей группой по совершенствованию законодательного регулирования нижней палаты. С копией документа ознакомился Forbes, его подлинность подтвердил близкий к обсуждениям источник.

Проект закона рекомендуется подготовить к 1 марта 2025 г. Ответственными за это указаны Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минстрой, Минэнерго, Минэкономразвития и комитет Госдумы по защите конкурентной политики. 

В ФАС сообщили Forbes, что служба уже разработала законопроект «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», который предусматривает применения долгосрочных тарифов. Сейчас ведомство «ожидает принятия поручения о внесении законопроекта в правительство России».

Тарифы для граждан ежегодно индексируются в пределах инфляции, правительство устанавливает пороги увеличения для каждого региона. Контролирует соблюдение предельной планки ФАС. В апреле 2023 г. президент Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 г. индексация будет передвинута на 1 июля 2024 г.

В ноябре 2023 г. правительство утвердило предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024-2028 гг. Со второго полугодия 2024 г. средний индекс в Москве составит 11%, Московской области – 10,7%, Санкт-Петербурге – 9,8%, Ленинградской области – 10,2%, Северной Осетии – Алании – 13,7%, Хакасии – 4%, Омской области – 14%, Чукотском автономном округе – 4,9%. Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025-2028 гг. установлены в диапазоне от 0 до 2,1% в зависимости от региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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