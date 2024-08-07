В Госдуме рекомендуют подготовить проект закона о долгосрочных тарифах ЖКХ
Депутаты Госдумы предложили разработать законопроект, устанавливающий долгосрочные – не менее чем на пять лет – тарифы ЖКХ с учетом их индексации. Это следует из проекта плана рекомендаций по ключевым проблемам ЖКХ, подготовленного рабочей группой по совершенствованию законодательного регулирования нижней палаты. С копией документа ознакомился Forbes, его подлинность подтвердил близкий к обсуждениям источник.
Проект закона рекомендуется подготовить к 1 марта 2025 г. Ответственными за это указаны Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минстрой, Минэнерго, Минэкономразвития и комитет Госдумы по защите конкурентной политики.
В ФАС сообщили Forbes, что служба уже разработала законопроект «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», который предусматривает применения долгосрочных тарифов. Сейчас ведомство «ожидает принятия поручения о внесении законопроекта в правительство России».
Тарифы для граждан ежегодно индексируются в пределах инфляции, правительство устанавливает пороги увеличения для каждого региона. Контролирует соблюдение предельной планки ФАС. В апреле 2023 г. президент Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 г. индексация будет передвинута на 1 июля 2024 г.
В ноябре 2023 г. правительство утвердило предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024-2028 гг. Со второго полугодия 2024 г. средний индекс в Москве составит 11%, Московской области – 10,7%, Санкт-Петербурге – 9,8%, Ленинградской области – 10,2%, Северной Осетии – Алании – 13,7%, Хакасии – 4%, Омской области – 14%, Чукотском автономном округе – 4,9%. Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025-2028 гг. установлены в диапазоне от 0 до 2,1% в зависимости от региона.