В Госдуме рекомендуют подготовить проект закона о долгосрочных тарифах ЖКХ

Депутаты Госдумы предложили разработать законопроект, устанавливающий долгосрочные – не менее чем на пять лет – тарифы ЖКХ с учетом их индексации. Это следует из проекта плана рекомендаций по ключевым проблемам ЖКХ, подготовленного рабочей группой по совершенствованию законодательного регулирования нижней палаты. С копией документа ознакомился Forbes, его подлинность подтвердил близкий к обсуждениям источник.