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Львова-Белова: количество пострадавших в Курской области детей выросло до девяти

Ведомости

Количество детей, пострадавших в ходе обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области, выросло до девяти. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«По новым данным, количество детей, пострадавших в ходе массированной атаки ВСУ, увеличилось до девяти», – уточнила омбудсмен.

Двоих детей с минно-взрывными травмами везут в Курск. Девочку семи лет и восьмилетнего мальчика 8 августа доставили в Москву в НИИ детской неотложной хирургии и травматологии. Двухлетний мальчик, беременная мама которого погибла при попытке покинуть город Суджу, находится в больнице с бабушкой. У него было осколочное ранение спины. Сегодня ребенок встретился с папой, семье предложили сопровождение психолога.

8 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московские клиники доставили пятерых пострадавших. Они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны России, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате массированного обстрела и атак дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, пострадал 21 человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал события в Курской области очередной масштабной провокацией Киева. 7 августа на территории Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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