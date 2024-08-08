Львова-Белова: количество пострадавших в Курской области детей выросло до девяти
Количество детей, пострадавших в ходе обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области, выросло до девяти. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«По новым данным, количество детей, пострадавших в ходе массированной атаки ВСУ, увеличилось до девяти», – уточнила омбудсмен.
Двоих детей с минно-взрывными травмами везут в Курск. Девочку семи лет и восьмилетнего мальчика 8 августа доставили в Москву в НИИ детской неотложной хирургии и травматологии. Двухлетний мальчик, беременная мама которого погибла при попытке покинуть город Суджу, находится в больнице с бабушкой. У него было осколочное ранение спины. Сегодня ребенок встретился с папой, семье предложили сопровождение психолога.
8 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московские клиники доставили пятерых пострадавших. Они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.
Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны России, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате массированного обстрела и атак дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, пострадал 21 человек.
Президент РФ Владимир Путин назвал события в Курской области очередной масштабной провокацией Киева. 7 августа на территории Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации.