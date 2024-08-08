Львова-Белова: количество пострадавших в Курской области детей выросло до девяти

Двоих детей с минно-взрывными травмами везут в Курск. Девочку семи лет и восьмилетнего мальчика 8 августа доставили в Москву в НИИ детской неотложной хирургии и травматологии. Двухлетний мальчик, беременная мама которого погибла при попытке покинуть город Суджу, находится в больнице с бабушкой. У него было осколочное ранение спины. Сегодня ребенок встретился с папой, семье предложили сопровождение психолога.