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Состояние раненного военкора Поддубного остается тяжелым

Ведомости

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, пострадавший в результате атаки беспилотника в Курской области, все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале военкора.

«Уважаемые подписчики. Новой информации о состоянии нашего шефа пока нет. Состояние тяжелое, но стабильное», – говорится в сообщении.

Поддубный получает все необходимое лечение и «скоро обязательно пойдет на поправку», отмечается в публикации.

7 августа Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области. Военкора госпитализировали в местную областную больницу. По данным источника «Ведомостей», Поддубный получил ожоги. Врач курской больницы сообщил «России 24» (входит в ВГТРК), что у него также диагностирована черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. 8 августа Поддубного доставили вертолетом в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. На следующий день была опубликована видеозапись, на которой военный корреспондент выходит к дороге после ранения, чтобы попросить водителя попутной машины подвезти его в больницу.

После ранения Поддубного было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ). МИД России утверждает, что это был целенаправленный удар украинских военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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