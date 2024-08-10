Состояние раненного военкора Поддубного остается тяжелым
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, пострадавший в результате атаки беспилотника в Курской области, все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале военкора.
«Уважаемые подписчики. Новой информации о состоянии нашего шефа пока нет. Состояние тяжелое, но стабильное», – говорится в сообщении.
Поддубный получает все необходимое лечение и «скоро обязательно пойдет на поправку», отмечается в публикации.
7 августа Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области. Военкора госпитализировали в местную областную больницу. По данным источника «Ведомостей», Поддубный получил ожоги. Врач курской больницы сообщил «России 24» (входит в ВГТРК), что у него также диагностирована черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. 8 августа Поддубного доставили вертолетом в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. На следующий день была опубликована видеозапись, на которой военный корреспондент выходит к дороге после ранения, чтобы попросить водителя попутной машины подвезти его в больницу.
После ранения Поддубного было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ). МИД России утверждает, что это был целенаправленный удар украинских военных.