Президент МОК Томас Бах не станет переизбираться на новый срок

МОК был создан в 1894 г. Организация занимается развитием олимпийского движения и отвечает за то, чтобы Олимпиады соответствовали Олимпийской хартии – ее приняли в 1894 г., а редактировали последний раз в 2023 г. Основные принципы документа – спорт на службе гармоничного развития человечества с целью создания мирного общества, право на спорт без какой-либо дискриминации и прочее.