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Президент МОК Томас Бах не станет переизбираться на новый срок

Ведомости

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на брифинге заявил, что не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост в 2025 г. Об этом сообщил Reuters.

«После 12 лет работы на посту президента МОК нашей организации лучше всего подойдет смена руководства. Новые времена требуют новых лидеров», – отметил Бах.

Президент организации добавил, что члены комитета попросили его остаться на президентском посту, но после долгих рассуждений он принял решение не пытаться продлить свой мандат.

Бах родился 29 декабря 1953 г. в Германии. Он – олимпийский чемпион по фехтованию монреальской Олимпиады 1976 г., является членом МОК с 1991 г. Бах был избран новым президентом организации в 2013 г. На этом посту сменил Жака Рогге, занимавшего пост президента организации с 2001 г. Бах стал девятым руководителем МОК за его историю.

МОК был создан в 1894 г. Организация занимается развитием олимпийского движения и отвечает за то, чтобы Олимпиады соответствовали Олимпийской хартии – ее приняли в 1894 г., а редактировали последний раз в 2023 г. Основные принципы документа – спорт на службе гармоничного развития человечества с целью создания мирного общества, право на спорт без какой-либо дискриминации и прочее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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