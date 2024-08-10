Президент МОК Томас Бах не станет переизбираться на новый срок
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на брифинге заявил, что не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост в 2025 г. Об этом сообщил Reuters.
«После 12 лет работы на посту президента МОК нашей организации лучше всего подойдет смена руководства. Новые времена требуют новых лидеров», – отметил Бах.
Президент организации добавил, что члены комитета попросили его остаться на президентском посту, но после долгих рассуждений он принял решение не пытаться продлить свой мандат.
Бах родился 29 декабря 1953 г. в Германии. Он – олимпийский чемпион по фехтованию монреальской Олимпиады 1976 г., является членом МОК с 1991 г. Бах был избран новым президентом организации в 2013 г. На этом посту сменил Жака Рогге, занимавшего пост президента организации с 2001 г. Бах стал девятым руководителем МОК за его историю.
МОК был создан в 1894 г. Организация занимается развитием олимпийского движения и отвечает за то, чтобы Олимпиады соответствовали Олимпийской хартии – ее приняли в 1894 г., а редактировали последний раз в 2023 г. Основные принципы документа – спорт на службе гармоничного развития человечества с целью создания мирного общества, право на спорт без какой-либо дискриминации и прочее.