Белгородский губернатор: ВСУ удерживали двоих жителей села Пороз

Утром 10 августа в соцсетях появилось видео, снятое, как следует из ролика, на фоне Порозовского сельского клуба. Военные в украинской форме и говорящие на украинском языке на видеозаписи утверждают, что находятся в российском селе Пороз. Днем Гладков назвал данную информацию противоречивой и заявил, что в ней должны разобраться представители силовых структур. Он сообщил, что в селе остаются около 10 человек, а въезд в населенный пункт закрыт.