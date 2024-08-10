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Белгородский губернатор: ВСУ удерживали двоих жителей села Пороз

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильственно удерживали двоих жителей села Пороз Грайворонского округа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На опубликованном им видео мужчину встречают близкие. Гладков встретился с одной из семей, переговорил с родственниками.

«Сейчас с ними все хорошо – они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», – написал глава региона.

Утром 10 августа в соцсетях появилось видео, снятое, как следует из ролика, на фоне Порозовского сельского клуба. Военные в украинской форме и говорящие на украинском языке на видеозаписи утверждают, что находятся в российском селе Пороз. Днем Гладков назвал данную информацию противоречивой и заявил, что в ней должны разобраться представители силовых структур. Он сообщил, что в селе остаются около 10 человек, а въезд в населенный пункт закрыт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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