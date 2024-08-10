Белгородский губернатор: ВСУ удерживали двоих жителей села Пороз
Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильственно удерживали двоих жителей села Пороз Грайворонского округа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На опубликованном им видео мужчину встречают близкие. Гладков встретился с одной из семей, переговорил с родственниками.
«Сейчас с ними все хорошо – они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», – написал глава региона.
Утром 10 августа в соцсетях появилось видео, снятое, как следует из ролика, на фоне Порозовского сельского клуба. Военные в украинской форме и говорящие на украинском языке на видеозаписи утверждают, что находятся в российском селе Пороз. Днем Гладков назвал данную информацию противоречивой и заявил, что в ней должны разобраться представители силовых структур. Он сообщил, что в селе остаются около 10 человек, а въезд в населенный пункт закрыт.