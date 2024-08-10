Гладков счел противоречивой информацию о заходе ВСУ в село Белгородской области

По его словам, для того чтобы «точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур». По данным Гладкова, в селе остаются около 10 человек, сейчас въезд в населенный пункт закрыт. Губернатор добавил, что обсудил ситуацию в Порозе на встрече с заместителем руководителя Грайворонского городского круга Анатолием Бляшенко и главой села Валентиной Кореневой. Гладков выразил надежду, что ситуация в Порозе нормализуется «до конца дня».