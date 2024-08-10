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Гладков счел противоречивой информацию о заходе ВСУ в село Белгородской области

Ведомости

Жители приграничного села Пороз в Белгородской области, которые выехали из населенного пункта, не видели там противника и не слышали стрельбы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

Утром 10 августа в соцсетях появилось видео, снятое, как следует из ролика, на фоне Порозовского сельского клуба. Военные в украинской форме и говорящие на украинском языке на видеозаписи утверждают, что находятся в российском селе Пороз.

«Поступает противоречивая информация: с одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского дома культуры, с другой стороны, жители, которые только что выехали, говорят, что противника не видели и стрельбы не слышали», – написал Гладков.  

По его словам, для того чтобы «точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур». По данным Гладкова, в селе остаются около 10 человек, сейчас въезд в населенный пункт закрыт. Губернатор добавил, что обсудил ситуацию в Порозе на встрече с заместителем руководителя Грайворонского городского круга Анатолием Бляшенко и главой села Валентиной Кореневой. Гладков выразил надежду, что ситуация в Порозе нормализуется «до конца дня».

В Белгородской области 10 августа был введен режим контртеррористической операции (КТО). Такой же режим установлен в Курской и Брянской областях на фоне угроз, исходящих от Украины, сообщал Национальный антитеррористический комитет (НАК).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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