Гладков счел противоречивой информацию о заходе ВСУ в село Белгородской области
Жители приграничного села Пороз в Белгородской области, которые выехали из населенного пункта, не видели там противника и не слышали стрельбы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Утром 10 августа в соцсетях появилось видео, снятое, как следует из ролика, на фоне Порозовского сельского клуба. Военные в украинской форме и говорящие на украинском языке на видеозаписи утверждают, что находятся в российском селе Пороз.
«Поступает противоречивая информация: с одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского дома культуры, с другой стороны, жители, которые только что выехали, говорят, что противника не видели и стрельбы не слышали», – написал Гладков.
По его словам, для того чтобы «точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур». По данным Гладкова, в селе остаются около 10 человек, сейчас въезд в населенный пункт закрыт. Губернатор добавил, что обсудил ситуацию в Порозе на встрече с заместителем руководителя Грайворонского городского круга Анатолием Бляшенко и главой села Валентиной Кореневой. Гладков выразил надежду, что ситуация в Порозе нормализуется «до конца дня».
В Белгородской области 10 августа был введен режим контртеррористической операции (КТО). Такой же режим установлен в Курской и Брянской областях на фоне угроз, исходящих от Украины, сообщал Национальный антитеррористический комитет (НАК).