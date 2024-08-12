FT: сверхбогатые начали активнее переезжать в страны с низкими налогами
После ужесточения налоговой политики в Великобритании и Норвегии, а также на фоне отсутствия политической ясности во Франции миллиардеры и мультимиллионеры стали чаще переезжать в страны с более лояльными к ним требованиями. Конкуренция между странами за привлечение состоятельных людей с помощью налоговых льгот, оформления гражданства или вида на жительство также усилилась. Об этом пишет Financial Times (FT).
Согласно исследованию международной консалтинговой компании Henley & Partners, которая отслеживает перемещения между странами и городами более чем 150 000 состоятельных людей, ключевым фактором для переезда являются именно налоги. Согласно прогнозам, в этом году на новое место жительства отправятся рекордные 128 000 миллионеров. Это на 8 млн человек больше, чем переехали в 2023 г.
По оценке швейцарского финансового холдинга UBS, Великобритания и Нидерланды потеряют больше всего миллионеров к 2028 г. – 17% и 4% соответственно.
Среди популярных направлений для переезда эксперты FT назвали Дубай, Сингапур, Кипр, Грецию, Мальту, Португалию, Испанию и Монако. При этом они отмечают, что помимо налоговой политики сверхбогатые люди также учитывают такие факторы, как экономическая и политическая стабильность. Кроме того, важен уровень безопасности, образования и деловой инфраструктуры.
В июне 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на отчет британской консалтинговой компании Henley & Partners, созданный вместе с New World Wealth, писали, что Китай по итогам 2022 г. стал лидером среди стран, из которых уехало больше всего миллионеров – 10 800 состоятельных людей. Из России же уехали 8500 миллионеров. В пятерку лидеров также вошли Индия (7500 человек), Гонконг (2400) и Бразилия (1800). Наибольший приток миллионеров по итогам 2022 г. был зафиксирован в ОАЭ (туда приехали 5200 обеспеченных людей), Австралии (3800), Сингапуре (2900), Швейцарии (2200) и США 1500).