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FT: сверхбогатые начали активнее переезжать в страны с низкими налогами

Ведомости

После ужесточения налоговой политики в Великобритании и Норвегии, а также на фоне отсутствия политической ясности во Франции миллиардеры и мультимиллионеры стали чаще переезжать в страны с более лояльными к ним требованиями. Конкуренция между странами за привлечение состоятельных людей с помощью налоговых льгот, оформления гражданства или вида на жительство также усилилась. Об этом пишет Financial Times (FT).

Согласно исследованию международной консалтинговой компании Henley & Partners, которая отслеживает перемещения между странами и городами более чем 150 000 состоятельных людей, ключевым фактором для переезда являются именно налоги. Согласно прогнозам, в этом году на новое место жительства отправятся рекордные 128 000 миллионеров. Это на 8 млн человек больше, чем переехали в 2023 г.

По оценке швейцарского финансового холдинга UBS, Великобритания и Нидерланды потеряют больше всего миллионеров к 2028 г. – 17% и 4% соответственно.

Среди популярных направлений для переезда эксперты FT назвали Дубай, Сингапур, Кипр, Грецию, Мальту, Португалию, Испанию и Монако. При этом они отмечают, что помимо налоговой политики сверхбогатые люди также учитывают такие факторы, как экономическая и политическая стабильность. Кроме того, важен уровень безопасности, образования и деловой инфраструктуры.

В июне 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на отчет британской консалтинговой компании Henley & Partners, созданный вместе с New World Wealth, писали, что Китай по итогам 2022 г. стал лидером среди стран, из которых уехало больше всего миллионеров – 10 800 состоятельных людей. Из России же уехали 8500 миллионеров. В пятерку лидеров также вошли Индия (7500 человек), Гонконг (2400) и Бразилия (1800). Наибольший приток миллионеров по итогам 2022 г. был зафиксирован в ОАЭ (туда приехали 5200 обеспеченных людей), Австралии (3800), Сингапуре (2900), Швейцарии (2200) и США 1500).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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