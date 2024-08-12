FT: сверхбогатые начали активнее переезжать в страны с низкими налогами

В июне 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на отчет британской консалтинговой компании Henley & Partners, созданный вместе с New World Wealth, писали, что Китай по итогам 2022 г. стал лидером среди стран, из которых уехало больше всего миллионеров – 10 800 состоятельных людей. Из России же уехали 8500 миллионеров. В пятерку лидеров также вошли Индия (7500 человек), Гонконг (2400) и Бразилия (1800). Наибольший приток миллионеров по итогам 2022 г. был зафиксирован в ОАЭ (туда приехали 5200 обеспеченных людей), Австралии (3800), Сингапуре (2900), Швейцарии (2200) и США 1500).