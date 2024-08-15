В ДР Конго с начала года более 15 000 человек заболели оспой обезьян
В Демократической Республике Конго с начала года более 15 000 человек заболели оспой обезьян (mpox), сообщил министр здравоохранения страны Самюэль Роже Камба.
«С начала 2024 г. в ДРК зарегистрировано 15 664 случая заболевания mpox и 548 смертей», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам министра, инфицированные оспой выявлены во всех провинциях страны. При этом по состоянию на июль в стране было 13 000 заболевших оспой, 450 человек умерли от заболевания.
14 августа Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. В организации отметили быстрое распространение нового штамма заболевания в ДРК. Согласно сообщению ВОЗ, для предотвращения новых вспышек необходим «скоординированный международный ответ».
Обезьянья оспа или оспа обезьян – это редкое вирусное зоонозное заболевание (заболевание, передающееся человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.