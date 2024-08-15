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В ДР Конго с начала года более 15 000 человек заболели оспой обезьян

Ведомости

В Демократической Республике Конго с начала года более 15 000 человек заболели оспой обезьян (mpox), сообщил министр здравоохранения страны Самюэль Роже Камба.

«С начала 2024 г. в ДРК зарегистрировано 15 664 случая заболевания mpox и 548 смертей», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам министра, инфицированные оспой выявлены во всех провинциях страны. При этом по состоянию на июль в стране было 13 000 заболевших оспой, 450 человек умерли от заболевания.

14 августа Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. В организации отметили быстрое распространение нового штамма заболевания в ДРК. Согласно сообщению ВОЗ, для предотвращения новых вспышек необходим «скоординированный международный ответ».

Обезьянья оспа или оспа обезьян – это редкое вирусное зоонозное заболевание (заболевание, передающееся человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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