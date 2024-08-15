«Аэрофлот» разрешил курянам и белгородцам бесплатно поменять дату авиабилетов
Поменять дату вылета можно по билетам, оформленным до 7 августа, на рейсы с датой вылета до 6 сентября 2024 г. включительно. Дополнительную информацию по переоформлению пассажиры могут узнать по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования «Аэрофлота», которые указаны на сайте компании.
Чтобы вернуть стоимость билета, в том числе, в ситуации вынужденной неявки на рейс, следует обратиться по месту его приобретения.
8 августа пресс-служба Московской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») сообщила, что пассажиры могут вернуть билеты (в том числе невозвратные) на поезда дальнего следования от/до станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский без дополнительных сборов. Кроме того, для обеспечения спроса на пассажирские перевозки были назначены дополнительные поезда сообщением Курск – Москва и в обратном направлении. В целях безопасности также были изменены маршруты ряда поездов, следующих по территории Курской области.