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Крупнейшие продуктовые ритейлеры заморозили цены в Курской области

Ведомости

Российские продуктовые ритейлеры приняли решение о заморозке цен в Курской области. Об этом сообщили «Ведомостям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В «Пятерочке» и «Перекрестке» в Курске и Курской области заморозка регулярных цен на повышение действует с середины этой недели и до особого распоряжения. Промоакции останутся без изменений, уточнили в пресс-службе X5 Group.

Цены на весь ассортимент магазинов и аптек «Магнита» в Курской области также заморожены с прошлой недели для поддержки покупателей региона в текущей обстановке, сообщила пресс-служба ритейлера.

В Metro также заявили, что в связи со сложившейся ситуацией компания решила зафиксировать цены в торговом центре в Курске.

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа, когда вооруженные силы Украины вторглись в регион. На пятый день боев в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. По данным Минобороны РФ, бои после прорыва ВСУ в Курскую область продолжались преимущественно в Кореневском и Суджанском, частично – Беловском и Льговском районах региона.

За это время было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. 16 августа МЧС России сообщило, что 10 000 жителей Курской области находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в 19 регионах страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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