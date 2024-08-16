Крупнейшие продуктовые ритейлеры заморозили цены в Курской области
Российские продуктовые ритейлеры приняли решение о заморозке цен в Курской области. Об этом сообщили «Ведомостям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
В «Пятерочке» и «Перекрестке» в Курске и Курской области заморозка регулярных цен на повышение действует с середины этой недели и до особого распоряжения. Промоакции останутся без изменений, уточнили в пресс-службе X5 Group.
Цены на весь ассортимент магазинов и аптек «Магнита» в Курской области также заморожены с прошлой недели для поддержки покупателей региона в текущей обстановке, сообщила пресс-служба ритейлера.
В Metro также заявили, что в связи со сложившейся ситуацией компания решила зафиксировать цены в торговом центре в Курске.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа, когда вооруженные силы Украины вторглись в регион. На пятый день боев в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. По данным Минобороны РФ, бои после прорыва ВСУ в Курскую область продолжались преимущественно в Кореневском и Суджанском, частично – Беловском и Льговском районах региона.
За это время было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. 16 августа МЧС России сообщило, что 10 000 жителей Курской области находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в 19 регионах страны.