Жители Камчатки сообщили о трещинах в домах после землетрясения
Жители Камчатки обратились в диспетчерские службы из-за трещин в домах после землетрясения магнитудой 7,0. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
«В адрес единых дежурно-диспетчерских служб от жителей населенных пунктов поступают сообщения о повреждениях штукатурки и об образовавшихся трещинах в жилых домах», – сказано в сообщении.
После землетрясения 11 осмотровых групп завершили обследование отдельных категорий зданий в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском и Усть-Камчатском районах, а также в Мильковском округе. Специалисты и представители администраций муниципалитетов осмотрели социально значимые и потенциально опасные объекты, образовательные учреждения и объекты энергетики, тепло- и водоснабжения.
Отмечается, что объекты экономики, ЖКХ, электроснабжения, образования, лечебные учреждения и котельные работают в штатном режиме. Погибших и пострадавших в результате землетрясения нет.
17 августа у берегов Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Приборы также зарегистрировали несколько афтершоков, один из них магнитудой 4,7 произошел на глубине 41,6 км на расстоянии в 120 км от региональной столицы.
Рано утром 17 августа (мск) произошло землетрясение магнитудой 5,2 в 37 км от города Петропавловск-Камчатский.