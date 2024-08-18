Жители Камчатки сообщили о трещинах в домах после землетрясения

После землетрясения 11 осмотровых групп завершили обследование отдельных категорий зданий в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском и Усть-Камчатском районах, а также в Мильковском округе. Специалисты и представители администраций муниципалитетов осмотрели социально значимые и потенциально опасные объекты, образовательные учреждения и объекты энергетики, тепло- и водоснабжения.