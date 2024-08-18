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Жители Камчатки сообщили о трещинах в домах после землетрясения

Ведомости

Жители Камчатки обратились в диспетчерские службы из-за трещин в домах после землетрясения магнитудой 7,0. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«В адрес единых дежурно-диспетчерских служб от жителей населенных пунктов поступают сообщения о повреждениях штукатурки и об образовавшихся трещинах в жилых домах», – сказано в сообщении.

После землетрясения 11 осмотровых групп завершили обследование отдельных категорий зданий в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском и Усть-Камчатском районах, а также в Мильковском округе. Специалисты и представители администраций муниципалитетов осмотрели социально значимые и потенциально опасные объекты, образовательные учреждения и объекты энергетики, тепло- и водоснабжения.

Отмечается, что объекты экономики, ЖКХ, электроснабжения, образования, лечебные учреждения и котельные работают в штатном режиме. Погибших и пострадавших в результате землетрясения нет.

17 августа у берегов Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Приборы также зарегистрировали несколько афтершоков, один из них магнитудой 4,7 произошел на глубине 41,6 км на расстоянии в 120 км от региональной столицы.

Рано утром 17 августа (мск) произошло землетрясение магнитудой 5,2 в 37 км от города Петропавловск-Камчатский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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