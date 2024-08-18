К посольству Франции в Москве несут цветы в память об Алене Делоне

Актер родился 8 ноября 1935 г. во Франции. Он снимался в фильмах «На ярком солнце», «Талантливый мистер Рипли», «Горит ли Париж?» Рене Клемана, «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Затмение» Микеланджело Антониони, «Новая волна» Жан-Люка Годара, «Один шанс на двоих» Патриса Леконта. В 2019 г. Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Жюри конкурса называло его живой легендой.