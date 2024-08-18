В приграничных районах Курской области организуют выдачу наличных

ВСУ проникли в регион 6 августа, с тех пор ВС РФ ведут с противником бои. На фоне ЧС Банк России 16 августа рекомендовал кредиторам рассмотреть возможность полного прощения ипотечных долгов жителей Курской области, если их жилье было полностью разрушено в ходе боевых действий. До этого Альфа-банк, «Почта банк» и МТС-банк заявили о намерении предоставить пострадавшим в Курской области кредитные каникулы, а Совкомбанк сообщил, что спишет все кредиты пострадавшим в этом регионе. 12 августа инициативу по введению моратория на выплаты по кредитам для жителей Курской и Белгородской областей поддержал ВТБ.