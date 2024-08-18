В приграничных районах Курской области организуют выдачу наличных
Выдачу наличных в случае необходимости организуют в приграничных районах Курской области, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов по итогам заседания оперативного штаба.
«Обсудили обеспечение работы банкоматов и банковских сервисов. В Рыльске и Льгове банкоматы функционируют, в прилегающих районах при необходимости организуем выдачу наличных», – написал он в своем Telegram-канале.
Смирнов в ходе заседания также призвал проводить разъяснительную работу с людьми, которые остаются в обстреливаемых районах, и убеждать их выезжать в более безопасные места.
ВСУ проникли в регион 6 августа, с тех пор ВС РФ ведут с противником бои. На фоне ЧС Банк России 16 августа рекомендовал кредиторам рассмотреть возможность полного прощения ипотечных долгов жителей Курской области, если их жилье было полностью разрушено в ходе боевых действий. До этого Альфа-банк, «Почта банк» и МТС-банк заявили о намерении предоставить пострадавшим в Курской области кредитные каникулы, а Совкомбанк сообщил, что спишет все кредиты пострадавшим в этом регионе. 12 августа инициативу по введению моратория на выплаты по кредитам для жителей Курской и Белгородской областей поддержал ВТБ.
9 августа Совкомбанк сообщил о приостановке работы нескольких отделений и банкоматов в Курской области. В учреждении при этом не уточнили, о каких точках идет речь, и пообещали возобновить работу отделений «после стабилизации ситуации».