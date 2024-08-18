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В приграничных районах Курской области организуют выдачу наличных

Ведомости

Выдачу наличных в случае необходимости организуют в приграничных районах Курской области, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов по итогам заседания оперативного штаба.

«Обсудили обеспечение работы банкоматов и банковских сервисов. В Рыльске и Льгове банкоматы функционируют, в прилегающих районах при необходимости организуем выдачу наличных», – написал он в своем Telegram-канале.

Смирнов в ходе заседания также призвал проводить разъяснительную работу с людьми, которые остаются в обстреливаемых районах, и убеждать их выезжать в более безопасные места.

ВСУ проникли в регион 6 августа, с тех пор ВС РФ ведут с противником бои. На фоне ЧС Банк России 16 августа рекомендовал кредиторам рассмотреть возможность полного прощения ипотечных долгов жителей Курской области, если их жилье было полностью разрушено в ходе боевых действий. До этого Альфа-банк, «Почта банк» и МТС-банк заявили о намерении предоставить пострадавшим в Курской области кредитные каникулы, а Совкомбанк сообщил, что спишет все кредиты пострадавшим в этом регионе. 12 августа инициативу по введению моратория на выплаты по кредитам для жителей Курской и Белгородской областей поддержал ВТБ.

9 августа Совкомбанк сообщил о приостановке работы нескольких отделений и банкоматов в Курской области. В учреждении при этом не уточнили, о каких точках идет речь, и пообещали возобновить работу отделений «после стабилизации ситуации».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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