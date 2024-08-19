Умер американский журналист Фил Донахью

Умер американский журналист Фил ДонахьюОн был ведущим телемостов между США и СССР
Американский телеведущий Фил Донахью 18 августа умер в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила его семья порталу Today.
«Донахью умер в своем доме в окружении жены Марло Томас, сестры, детей, внуков и любимого золотистого ретривера Чарли», – говорится в заявлении.
Донахью родился 21 декабря 1935 г. В 1967 г. запустил собственное «Шоу Фила Донахью», которое стало одним из первых ток-шоу, на котором обсуждались актуальные социальные и политические темы. Телеведущий вел свое шоу до 1996 г.
В феврале 1986 г. по телевидению был показан первый советско-американский телемост Ленинград – Сиэтл с российским журналистом Владимиром Познером и Донахью. Тогда благодаря программам Москва – Вашингтон и Ленинград – Бостон советские и американские граждане впервые смогли пообщаться друг с другом. В 1987 г. пять раз выступил ведущим телемостов между США и СССР.
В июле 2002 г. телеканал MSNBC пригласил журналиста вновь вести шоу «Донахью». Передачи закрыли в феврале 2003 г. Официальным поводом стал низкий рейтинг программы, но телеведущий считал, что причиной были его неодобрительные высказывания о войне в Ираке.
В мае Донахью был награжден одной из высших гражданских наград США – президентской медалью Свободы. Отмечалось, что Донахью – пионер телевидения и создатель одной из самых влиятельных телевизионных программ своего времени.
Комментируя информацию о смерти телеведущего, Познер назвал Донахью своим близким другом. «У него я научился искусству интервью, благодаря ему я проработал шесть лет на американском ТВ, именно он своим примером показал мне, что есть журналист и в чем его долг», – отметил журналист.