Умер американский журналист Фил Донахью

В феврале 1986 г. по телевидению был показан первый советско-американский телемост Ленинград – Сиэтл с российским журналистом Владимиром Познером и Донахью. Тогда благодаря программам Москва – Вашингтон и Ленинград – Бостон советские и американские граждане впервые смогли пообщаться друг с другом. В 1987 г. пять раз выступил ведущим телемостов между США и СССР.