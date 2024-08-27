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В Думе предложили увеличить выплаты волонтерам, помогающим в приграничье РФ

Ведомости

Выплаты волонтерам, которые помогают в Белгородской, Брянской и Курской областях, где объявлен режим контртеррористической операции (КТО) из-за вторжения украинских войск, предложено увеличить. С соответствующей инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письменно обратилась председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Сейчас выплаты предусмотрены законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Они положены, если волонтер, например, участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, но в результате был ранен или погиб. В случае смерти добровольца его родным выплатят 2 млн руб., а в случае получения им травмы – от 25 000 до 500 000 руб. в зависимости от степени ее тяжести.

В то же время сейчас действует указ президента РФ Владимира Путина о поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Согласно этому документу, в случае гибели волонтера его семье положена выплата в 5 млн руб., а в случае получения им увечья (ранения, травмы, контузии) – 3 млн руб. Тимофеева предложила поднять до этих уровней размеры выплат добровольцам, работающим в регионах, где введен режим КТО.

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Курскую область, где уже больше 20 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.

16 августа в результате попадания снаряда ВСУ в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области погибли сотрудники Народного фронта (ОНФ) – 22-летний Николай Ковалев и 21-летний Давид Соколов. В регион они прибыли, что помочь эвакуировать мирных жителей в пункты временного размещения. 22 августа президент России Владимир Путин посмертно наградил их орденами Мужества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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