В Думе предложили увеличить выплаты волонтерам, помогающим в приграничье РФ

Сейчас выплаты предусмотрены законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Они положены, если волонтер, например, участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, но в результате был ранен или погиб. В случае смерти добровольца его родным выплатят 2 млн руб., а в случае получения им травмы – от 25 000 до 500 000 руб. в зависимости от степени ее тяжести.