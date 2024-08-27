В Думе предложили увеличить выплаты волонтерам, помогающим в приграничье РФ
Выплаты волонтерам, которые помогают в Белгородской, Брянской и Курской областях, где объявлен режим контртеррористической операции (КТО) из-за вторжения украинских войск, предложено увеличить. С соответствующей инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письменно обратилась председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Сейчас выплаты предусмотрены законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Они положены, если волонтер, например, участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, но в результате был ранен или погиб. В случае смерти добровольца его родным выплатят 2 млн руб., а в случае получения им травмы – от 25 000 до 500 000 руб. в зависимости от степени ее тяжести.
В то же время сейчас действует указ президента РФ Владимира Путина о поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Согласно этому документу, в случае гибели волонтера его семье положена выплата в 5 млн руб., а в случае получения им увечья (ранения, травмы, контузии) – 3 млн руб. Тимофеева предложила поднять до этих уровней размеры выплат добровольцам, работающим в регионах, где введен режим КТО.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Курскую область, где уже больше 20 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.
16 августа в результате попадания снаряда ВСУ в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области погибли сотрудники Народного фронта (ОНФ) – 22-летний Николай Ковалев и 21-летний Давид Соколов. В регион они прибыли, что помочь эвакуировать мирных жителей в пункты временного размещения. 22 августа президент России Владимир Путин посмертно наградил их орденами Мужества.