Суд заочно арестовал экс-совладельца «Открытие холдинга» Вадима Беляева
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца «Открытие холдинга» Вадима Беляева по делу о мошенничестве. Это следует из данных картотеки суда.
Суд сегодня также планирует рассмотреть вопрос о заочном заключении под стражу бывшего члена правления банка Михаила Назарычева.
26 августа пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Мария Освальдо подтвердила «Ведомостям», что Беляев и Назарычев были объявлены в международный розыск, следствие ходатайствовало об их заочном аресте. Им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УКР РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
В декабре 2022 г. Банк России объявил о продаже «ФК Открытие» ВТБ за 340 млрд руб. После санации «ФК Открытие» Беляев уехал из России. В 2021 г. было известно, что он имеет гражданство Кипра и сменил фамилию на Вольфсон.