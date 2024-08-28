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Суд заочно арестовал экс-совладельца «Открытие холдинга» Вадима Беляева

Ведомости

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца «Открытие холдинга» Вадима Беляева по делу о мошенничестве. Это следует из данных картотеки суда.

Суд сегодня также планирует рассмотреть вопрос о заочном заключении под стражу бывшего члена правления банка Михаила Назарычева.

26 августа пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Мария Освальдо подтвердила «Ведомостям», что Беляев и Назарычев были объявлены в международный розыск, следствие ходатайствовало об их заочном аресте. Им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УКР РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В декабре 2022 г. Банк России объявил о продаже «ФК Открытие» ВТБ за 340 млрд руб. После санации «ФК Открытие» Беляев уехал из России. В 2021 г. было известно, что он имеет гражданство Кипра и сменил фамилию на Вольфсон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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