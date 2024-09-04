МВД разработало законопроект об уголовном наказании для дропперов
МВД России разработало и передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов – тех, кто передает свои банковские карты третьим лицам, которые используют их в преступных целях. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам Филиппова, государство делает очень много для решения этой проблемы. В частности, совместно с Банком России создана платформа FinCert (ФинЦЕРТ, система информационного обмена между участниками финансового рынка, правоохранительными органами, провайдерами и операторами связи, системными интеграторами, разработчиками антивирусного программного обеспечения и другими компаниями, работающими в сфере информационной безопасности). Если сведения о конкретном человеке попадают в эту базу, он полностью отключается от дистанционных банковских операций (ДБО). После включения этой системы пользователи начали массово начали жаловаться на включение в базу. Оказалось, что в тот или иной период времени эти граждане передавали свои банковские карты для использования третьими лицами.
«Все, кто когда-либо раньше такие действия совершал, именно передавал свои банковские карты неизвестным лицам, – немедленно отключите эти карты, чтобы они не функционировали, иначе вас ждет отключение от ДБО, будут проблемы в дальнейшем», – предупредил Филиппов.
25 июля сообщалось, что по новому законодательству российские банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях. Иначе банк должен будет вернуть клиенту украденные средства. Нововведения также направлены на борьбу с дропперами.