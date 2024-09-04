МВД разработало законопроект об уголовном наказании для дропперов

По словам Филиппова, государство делает очень много для решения этой проблемы. В частности, совместно с Банком России создана платформа FinCert (ФинЦЕРТ, система информационного обмена между участниками финансового рынка, правоохранительными органами, провайдерами и операторами связи, системными интеграторами, разработчиками антивирусного программного обеспечения и другими компаниями, работающими в сфере информационной безопасности). Если сведения о конкретном человеке попадают в эту базу, он полностью отключается от дистанционных банковских операций (ДБО). После включения этой системы пользователи начали массово начали жаловаться на включение в базу. Оказалось, что в тот или иной период времени эти граждане передавали свои банковские карты для использования третьими лицами.