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МВД разработало законопроект об уголовном наказании для дропперов

Ведомости

МВД России разработало и передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов – тех, кто передает свои банковские карты третьим лицам, которые используют их в преступных целях. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Филиппова, государство делает очень много для решения этой проблемы. В частности, совместно с Банком России создана платформа FinCert (ФинЦЕРТ, система информационного обмена между участниками финансового рынка, правоохранительными органами, провайдерами и операторами связи, системными интеграторами, разработчиками антивирусного программного обеспечения и другими компаниями, работающими в сфере информационной безопасности). Если сведения о конкретном человеке попадают в эту базу, он полностью отключается от дистанционных банковских операций (ДБО). После включения этой системы пользователи начали массово начали жаловаться на включение в базу. Оказалось, что в тот или иной период времени эти граждане передавали свои банковские карты для использования третьими лицами.

«Все, кто когда-либо раньше такие действия совершал, именно передавал свои банковские карты неизвестным лицам, – немедленно отключите эти карты, чтобы они не функционировали, иначе вас ждет отключение от ДБО, будут проблемы в дальнейшем», – предупредил Филиппов.

25 июля сообщалось, что по новому законодательству российские банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях. Иначе банк должен будет вернуть клиенту украденные средства. Нововведения также направлены на борьбу с дропперами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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