Кабмин утвердил концепцию повышения уровня занятости инвалидов до 2030 года
Правительство России утвердило концепцию повышения уровня занятости инвалидов до 2030 г. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Концепция предполагает содействие людям с ограничениями по здоровью в открытии и ведении собственного бизнеса, повышение доступности среднего профессионального, высшего образования и переквалификации, а также помощь инвалидам в поиске работы и адаптации на новом месте. Особое внимание и индивидуальный подход обеспечат инвалидам – участникам спецоперации.
Согласно концепции, уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости, вырастет до 75%, выпускников вузов с инвалидностью – до 60%. Также к 2030 г. во всех регионах заработает система оказания услуг по социальной занятости и сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов.
«Нужно учитывать мнение самих людей с ограничениями по здоровью, ориентироваться на обратную связь от граждан, важность которой всегда подчеркивает президент», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.
В проекте концепции, выдержки из которой были опубликованы 1 июля, упоминалось, что численность инвалидов в трудоспособном возрасте в России в 2023 г. составила 4,2 млн человек. Трудоустроены только 28% из них – 1,2 млн человек. Почти половина работающих трудоустроены в обрабатывающих производствах, образовании, здравоохранении и социальном обеспечении, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств.
Трудоспособные инвалиды могут стать одним из потенциальных источников восполнения дефицита кадров в России. Согласно концепции, три четверти людей с ограниченными возможностями в трудоспособном возрасте не трудоустроены из-за нежелания трудиться по предлагаемым вакансиям и недостаточной заинтересованности работодателя в найме инвалидов, утверждается в документе. Чтобы привлечь данную группу к трудовой сфере, предлагается освободить от НДФЛ инвалидов первой группы, дать преференции компаниям, нанимающим инвалидов, и оказывать повышенную помощь при открытии своего бизнеса.