Кабмин утвердил концепцию повышения уровня занятости инвалидов до 2030 года

В проекте концепции, выдержки из которой были опубликованы 1 июля, упоминалось, что численность инвалидов в трудоспособном возрасте в России в 2023 г. составила 4,2 млн человек. Трудоустроены только 28% из них – 1,2 млн человек. Почти половина работающих трудоустроены в обрабатывающих производствах, образовании, здравоохранении и социальном обеспечении, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств.