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Кабмин утвердил концепцию повышения уровня занятости инвалидов до 2030 года

Ведомости

Правительство России утвердило концепцию повышения уровня занятости инвалидов до 2030 г. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Концепция предполагает содействие людям с ограничениями по здоровью в открытии и ведении собственного бизнеса, повышение доступности среднего профессионального, высшего образования и переквалификации, а также помощь инвалидам в поиске работы и адаптации на новом месте. Особое внимание и индивидуальный подход обеспечат инвалидам – участникам спецоперации.

Согласно концепции, уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости, вырастет до 75%, выпускников вузов с инвалидностью – до 60%. Также к 2030 г. во всех регионах заработает система оказания услуг по социальной занятости и сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов.

«Нужно учитывать мнение самих людей с ограничениями по здоровью, ориентироваться на обратную связь от граждан, важность которой всегда подчеркивает президент», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

В проекте концепции, выдержки из которой были опубликованы 1 июля, упоминалось, что численность инвалидов в трудоспособном возрасте в России в 2023 г. составила 4,2 млн человек. Трудоустроены только 28% из них – 1,2 млн человек. Почти половина работающих трудоустроены в обрабатывающих производствах, образовании, здравоохранении и социальном обеспечении, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств.

Трудоспособные инвалиды могут стать одним из потенциальных источников восполнения дефицита кадров в России. Согласно концепции, три четверти людей с ограниченными возможностями в трудоспособном возрасте не трудоустроены из-за нежелания трудиться по предлагаемым вакансиям и недостаточной заинтересованности работодателя в найме инвалидов, утверждается в документе. Чтобы привлечь данную группу к трудовой сфере, предлагается освободить от НДФЛ инвалидов первой группы, дать преференции компаниям, нанимающим инвалидов, и оказывать повышенную помощь при открытии своего бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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