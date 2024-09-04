«Интерфакс»: летевший из Индии в Великобританию Boeing экстренно сел в РФ

18 августа Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке дважды коснулся взлетно-посадочной полосы задней частью фюзеляжа. Экипаж и пассажиры на борту – всего 196 человек – не пострадали. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). После инцидента Boeing отстранили от полетов. Расследованием произошедшего также занимается Росавиация.