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«Интерфакс»: летевший из Индии в Великобританию Boeing экстренно сел в РФ

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Самолет Boeing 787, совершавший рейс из Индии в Великобританию, внепланово приземлился в аэропорту «Шереметьево». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Самолет Boeing 787 выполняет полет из Индии в Великобританию, из-за отказа в одном из двигателей он запросил внеплановую посадку и приземлился в «Шереметьево», – сказали в экстренных службах.

По предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал.

18 августа Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке дважды коснулся взлетно-посадочной полосы задней частью фюзеляжа. Экипаж и пассажиры на борту – всего 196 человек – не пострадали. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). После инцидента Boeing отстранили от полетов. Расследованием произошедшего также занимается Росавиация. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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