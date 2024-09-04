Госдума рассмотрит закон о списании долгов по кредитам участникам спецоперации

6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации и членов их семей от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившимся в период кредитных каникул. Уже уплаченная часть процентов пойдет в зачет погашения основного долга либо иных обязательств заемщика. В июле ФССП сообщила о приостановке 2000 дел по долгам участников военной операции на Украине из Новгородской области.