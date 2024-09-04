Госдума рассмотрит закон о списании долгов по кредитам участникам спецоперации
Депутаты Госдумы в осеннюю сессию в приоритетном порядке рассмотрят законопроект о списании задолженности по кредитам для участников военной спецоперации при получении ими государственной награды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Олег Гарин.
«Списывать задолженность по кредитам участникам СВО при получении государственной награды – такой законопроект уже одобрила правительственная комиссия. Рассмотрим в Госдуме в осеннюю сессию в приоритетном порядке, уверен, все депутаты поддержат», – написал парламентарий.
Сейчас такая норма действует в случае гибели военного или получения им инвалидности I группы, добавил Гарин.
В августе «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который позволит списать кредиты и долги за жилищно-коммунальные услуги участникам спецоперации в случае получения военными госнаград, гибели или увольнения со службы по возрасту, состоянию здоровья или по истечении контракта.
6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации и членов их семей от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившимся в период кредитных каникул. Уже уплаченная часть процентов пойдет в зачет погашения основного долга либо иных обязательств заемщика. В июле ФССП сообщила о приостановке 2000 дел по долгам участников военной операции на Украине из Новгородской области.
В декабре 2023 г. Путин подписал закон, который продлевает право участников спецоперации и членов их семей воспользоваться кредитными каникулами до конца 2024 г. Изменения также предусматривают прекращение обязательств военного по договорам поручительства в случае его гибели.