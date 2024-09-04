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Госдума рассмотрит закон о списании долгов по кредитам участникам спецоперации

Ведомости

Депутаты Госдумы в осеннюю сессию в приоритетном порядке рассмотрят законопроект о списании задолженности по кредитам для участников военной спецоперации при получении ими государственной награды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Олег Гарин.

«Списывать задолженность по кредитам участникам СВО при получении государственной награды – такой законопроект уже одобрила правительственная комиссия. Рассмотрим в Госдуме в осеннюю сессию в приоритетном порядке, уверен, все депутаты поддержат», – написал парламентарий.

Сейчас такая норма действует в случае гибели военного или получения им инвалидности I группы, добавил Гарин.

В августе «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который позволит списать кредиты и долги за жилищно-коммунальные услуги участникам спецоперации в случае получения военными госнаград, гибели или увольнения со службы по возрасту, состоянию здоровья или по истечении контракта.

6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации и членов их семей от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившимся в период кредитных каникул. Уже уплаченная часть процентов пойдет в зачет погашения основного долга либо иных обязательств заемщика. В июле ФССП сообщила о приостановке 2000 дел по долгам участников военной операции на Украине из Новгородской области.

В декабре 2023 г. Путин подписал закон, который продлевает право участников спецоперации и членов их семей воспользоваться кредитными каникулами до конца 2024 г. Изменения также предусматривают прекращение обязательств военного по договорам поручительства в случае его гибели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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