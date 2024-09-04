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Неизвестный стрелок атаковал школу в США

Ведомости

Средняя школа Апалачи в Уиндере (штат Джорджия, США) подверглась атаке со стороны неизвестного, передает телеканал CNN со ссылкой на офис шерифа округа Барроу. 

Офис шерифа подтверждает сообщения о погибших, при этом их точное количество пока неизвестно. Газета The New York Post сообщает о двух погибших.

«На кадрах с места происшествия можно было увидеть как минимум один медицинский вертолет, вывозивший пациента с места происшествия. Также видно, как люди собираются на футбольном поле возле школы, а ученики, по-видимому, молятся», – сообщает CNN.

Телеканал сообщает об одном задержанном подозреваемом. Специальные агенты ФБР окажут помощь местным правоохранительным органам, сообщил представитель спецслужбы.

В марте 2023 г. в результате стрельбы в частной христианской школе в Нэшвилле (штат Теннесси) погибли шесть человек и стрелок, осуществивший преступление. Трое детей с огнестрельными ранениями были госпитализированы, врачи констатировали их смерть уже в больнице. Женщина-стрелок, вооруженная двумя винтовками и пистолетом, также убила троих взрослых.

В мае того же года восемь человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в торговом центре в американском Аллене штата Техас, еще семь получили ранения. Стрельба произошла в торговом центре Allen Premium Outlets, нападавший был нейтрализован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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