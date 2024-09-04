Неизвестный стрелок атаковал школу в США
Средняя школа Апалачи в Уиндере (штат Джорджия, США) подверглась атаке со стороны неизвестного, передает телеканал CNN со ссылкой на офис шерифа округа Барроу.
Офис шерифа подтверждает сообщения о погибших, при этом их точное количество пока неизвестно. Газета The New York Post сообщает о двух погибших.
«На кадрах с места происшествия можно было увидеть как минимум один медицинский вертолет, вывозивший пациента с места происшествия. Также видно, как люди собираются на футбольном поле возле школы, а ученики, по-видимому, молятся», – сообщает CNN.
Телеканал сообщает об одном задержанном подозреваемом. Специальные агенты ФБР окажут помощь местным правоохранительным органам, сообщил представитель спецслужбы.
В марте 2023 г. в результате стрельбы в частной христианской школе в Нэшвилле (штат Теннесси) погибли шесть человек и стрелок, осуществивший преступление. Трое детей с огнестрельными ранениями были госпитализированы, врачи констатировали их смерть уже в больнице. Женщина-стрелок, вооруженная двумя винтовками и пистолетом, также убила троих взрослых.
В мае того же года восемь человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в торговом центре в американском Аллене штата Техас, еще семь получили ранения. Стрельба произошла в торговом центре Allen Premium Outlets, нападавший был нейтрализован.