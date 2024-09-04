Неизвестный стрелок атаковал школу в США

В марте 2023 г. в результате стрельбы в частной христианской школе в Нэшвилле (штат Теннесси) погибли шесть человек и стрелок, осуществивший преступление. Трое детей с огнестрельными ранениями были госпитализированы, врачи констатировали их смерть уже в больнице. Женщина-стрелок, вооруженная двумя винтовками и пистолетом, также убила троих взрослых.