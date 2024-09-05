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Прокурор Нью-Мексико попросила возобновить дело против Болдуина

Ведомости

Специальный прокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси обратилась к судье Мэри Марлоу Соммер с просьбой пересмотреть решение о прекращении дела о непредумышленном убийстве оператора фильма «Ржавчина» (Rust) Галины Хатчинс в 2021 г. против актера Алека Болдуина. Об этом сообщает Associated Press.

Прокурор настаивает, что фактов в пользу закрытия дела недостаточно и что права Болдуина в рамках слушания дела нарушены не были. Она утверждает, что сторона обвинения никогда намеренно не скрывала показания. По мнению Моррисси, защита актера создала «дымовую завесу» и смогла запутать суд.

21 октября 2021 г. Болдуин выстрелил из реквизитного револьвера, полученного от помощника режиссера Дэйва Холлса на съемочной площадке фильма «Ржавчина», и случайно убил 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс. Также был ранен 48-летний режиссер Джоэл Соуз.

Официально не установлено, кто принес на площадку боевые патроны, но прокуроры настаивают, что ответственность за это несет специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид. В апреле суд приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы по обвинению в непреднамеренном убийстве.

Болдуину были выдвинуты обвинения в январе 2023 г., но уже в апреле их сняли из-за недостаточных доказательств. 20 января 2024 г. ему предъявили новые обвинения в непреднамеренном убийстве после заключения экспертизы. Актер вину не признал. 13 июля того же года дело было закрыто без права на пересмотр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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