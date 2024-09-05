Прокурор Нью-Мексико попросила возобновить дело против Болдуина
Специальный прокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси обратилась к судье Мэри Марлоу Соммер с просьбой пересмотреть решение о прекращении дела о непредумышленном убийстве оператора фильма «Ржавчина» (Rust) Галины Хатчинс в 2021 г. против актера Алека Болдуина. Об этом сообщает Associated Press.
Прокурор настаивает, что фактов в пользу закрытия дела недостаточно и что права Болдуина в рамках слушания дела нарушены не были. Она утверждает, что сторона обвинения никогда намеренно не скрывала показания. По мнению Моррисси, защита актера создала «дымовую завесу» и смогла запутать суд.
21 октября 2021 г. Болдуин выстрелил из реквизитного револьвера, полученного от помощника режиссера Дэйва Холлса на съемочной площадке фильма «Ржавчина», и случайно убил 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс. Также был ранен 48-летний режиссер Джоэл Соуз.
Официально не установлено, кто принес на площадку боевые патроны, но прокуроры настаивают, что ответственность за это несет специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид. В апреле суд приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы по обвинению в непреднамеренном убийстве.
Болдуину были выдвинуты обвинения в январе 2023 г., но уже в апреле их сняли из-за недостаточных доказательств. 20 января 2024 г. ему предъявили новые обвинения в непреднамеренном убийстве после заключения экспертизы. Актер вину не признал. 13 июля того же года дело было закрыто без права на пересмотр.