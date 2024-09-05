Прокурор Нью-Мексико попросила возобновить дело против Болдуина

Болдуину были выдвинуты обвинения в январе 2023 г., но уже в апреле их сняли из-за недостаточных доказательств. 20 января 2024 г. ему предъявили новые обвинения в непреднамеренном убийстве после заключения экспертизы. Актер вину не признал. 13 июля того же года дело было закрыто без права на пересмотр.