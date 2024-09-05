США предъявили обвинение в нарушении санкций политологу Саймсу и его жене

По информации ведомства, Дмитрий и Анастасия Саймс якобы участвовали в схеме по нарушению санкций США в интересах находящейся под санкциями российской телекомпании «Первый канал». Так, власти США отмечают, что супруги выступали ведущими и продюсировали передачи на «Первом канале», получая за это гонорары, тем самым нарушая американское законодательство. Согласно второму обвинительному заключению, Анастасия Саймс также участвовала в схеме по нарушению санкций США в интересах бизнесмена Александра Удодова, который с 2023 г. находится под американскими санкциями.