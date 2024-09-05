США предъявили обвинение в нарушении санкций политологу Саймсу и его жене

США предъявили обвинение в нарушении санкций политологу Саймсу и его женеВ середине августа в его доме в Штатах прошли обыски
США предъявили обвинение в нарушении санкционного режима политологу Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии, сообщает американский минюст.
По информации ведомства, Дмитрий и Анастасия Саймс якобы участвовали в схеме по нарушению санкций США в интересах находящейся под санкциями российской телекомпании «Первый канал». Так, власти США отмечают, что супруги выступали ведущими и продюсировали передачи на «Первом канале», получая за это гонорары, тем самым нарушая американское законодательство. Согласно второму обвинительному заключению, Анастасия Саймс также участвовала в схеме по нарушению санкций США в интересах бизнесмена Александра Удодова, который с 2023 г. находится под американскими санкциями.
Ведомство сообщает, что Саймс покупала произведения искусства и антиквариат в интересах Удодова в галереях и аукционных домах в Соединенных Штатах и Европе и отправляла предметы в резиденцию в Хантли, штат Вирджиния, где они хранились для дальнейшей отправки в Россию. Минюст отмечает, что вашингтонское отделение ФБР расследует оба дела.
16 августа Саймс заявил о проходящих со стороны ФБР обысках в его доме в США. Он добавил, что обыск в его доме мог быть проведен под влиянием украинских властей или активистов, уговоривших американскую сторону пойти на такой шаг. Сам же Саймс заявил, что его не уведомляли о готовящемся обыске.
Дмитрий Саймс – политолог и историк. Занимал должность президента Центра национальных интересов в США, является издателем американского журнала The National Interest. Саймс также с 2018 г. ведет ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале». Был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 г.