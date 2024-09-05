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США предъявили обвинение в нарушении санкций политологу Саймсу и его жене

В середине августа в его доме в Штатах прошли обыски
Ведомости

США предъявили обвинение в нарушении санкционного режима политологу Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии, сообщает американский минюст.

По информации ведомства, Дмитрий и Анастасия Саймс якобы участвовали в схеме по нарушению санкций США в интересах находящейся под санкциями российской телекомпании «Первый канал». Так, власти США отмечают, что супруги выступали ведущими и продюсировали передачи на «Первом канале», получая за это гонорары, тем самым нарушая американское законодательство. Согласно второму обвинительному заключению, Анастасия Саймс также участвовала в схеме по нарушению санкций США в интересах бизнесмена Александра Удодова, который с 2023 г. находится под американскими санкциями.

Ведомство сообщает, что Саймс покупала произведения искусства и антиквариат в интересах Удодова в галереях и аукционных домах в Соединенных Штатах и Европе и отправляла предметы в резиденцию в Хантли, штат Вирджиния, где они хранились для дальнейшей отправки в Россию. Минюст отмечает, что вашингтонское отделение ФБР расследует оба дела.

16 августа Саймс заявил о проходящих со стороны ФБР обысках в его доме в США. Он добавил, что обыск в его доме мог быть проведен под влиянием украинских властей или активистов, уговоривших американскую сторону пойти на такой шаг. Сам же Саймс заявил, что его не уведомляли о готовящемся обыске.

Дмитрий Саймс – политолог и историк. Занимал должность президента Центра национальных интересов в США, является издателем американского журнала The National Interest. Саймс также с 2018 г. ведет ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале». Был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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