В Дарданеллах российский сухогруз отбуксировали к причалу
У российского сухогруза Sormovskiy 3063 вышел из строя двигатель во время прохождения турецкого пролива Дарданеллы. Корабль отбуксировали к причалу Каранлык, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.
Инцидент произошел неподалеку от деревни Каракова. Сухогруз следовал из Мерсина в Россию. Подчеркивается, что происшествие не повлияло на движение других судов. Информация о состоянии судна и пострадавших не приводится.
Согласно данным сервиса MarineTraffic, Sormovskiy 3063 сейчас находится в Эгейском море. Указано, что он следует из Мерсина в Чанаккале. Сухогруз ходит под флагом России, его длина составляет 118,7 м.
В конце июня следовавший из России в Тунис сухогруз с пшеницей «Леди Аяна» сел на мель напротив стамбульского района Ешилькёй. Его экипаж эвакуировали. Само судно сняли с мели только спустя неделю.