Суд оставил в силе 14-летний приговор физику Маслову по делу о госизмене
Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Санкт-Петербургского городского суда в отношении физика Анатолия Маслова по делу о госизмене. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.
Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно». Физик признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
21 мая Санкт-Петербургский городской суд приговорил Маслова к 14 годам колонии строгого режима. Физика также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне.
Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Маслов был арестован по подозрению в государственной измене в 2022 г. В институте его называли всемирно известным ученым, активно и плодотворно работающим в области динамики вязкого газа. Стаж научной и педагогической работы Маслова составил 53 года.