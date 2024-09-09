Суд оставил в силе 14-летний приговор физику Маслову по делу о госизмене

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Маслов был арестован по подозрению в государственной измене в 2022 г. В институте его называли всемирно известным ученым, активно и плодотворно работающим в области динамики вязкого газа. Стаж научной и педагогической работы Маслова составил 53 года.