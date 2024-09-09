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Суд оставил в силе 14-летний приговор физику Маслову по делу о госизмене

Ведомости

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Санкт-Петербургского городского суда в отношении физика Анатолия Маслова по делу о госизмене. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно». Физик признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

21 мая Санкт-Петербургский городской суд приговорил Маслова к 14 годам колонии строгого режима. Физика также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне.

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Маслов был арестован по подозрению в государственной измене в 2022 г. В институте его называли всемирно известным ученым, активно и плодотворно работающим в области динамики вязкого газа. Стаж научной и педагогической работы Маслова составил 53 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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