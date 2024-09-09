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ТАСС: прощание с Масляковым состоится 11 сентября

Ведомости

Прощание с бывшим ведущим Клуба веселых и находчивых (КВН) Александром Масляковым состоится 11 сентября в концертном зале «Планета КВН», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении телеведущего.

Похоронят покойного на Новодевичьем кладбище.

Масляков скончался 8 сентября, ему было 82 года. Он был бессменным ведущим программы КВН с 1964 г. до 2022 г., за время работы удостоился множества наград. В частности, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Кем был Александр Масляков
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Бывший ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября, сообщила пресс-служба программы. Ему было 82 года.

На фото: съемки телевизионной передачи «Смотр-конкурс самодеятельных ансамблей песни и пляски союзных республик» в одной из студий Центрального телевидения СССР. / Валерий Шустов / РИА Новости

Соболезнования родным и близким телеведущего выразил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, именно благодаря Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь и заслужил всенародную популярность.

Покойный был основателем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) в 1990 г. Компания занялась производством телеверсии КВН и позднее зарегистрировала права на проведение игр под своим брендом. В начале февраля «Ведомости» писали, что единственным владельцем объединения стал Александр Масляков-младший.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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