ТАСС: прощание с Масляковым состоится 11 сентября
Прощание с бывшим ведущим Клуба веселых и находчивых (КВН) Александром Масляковым состоится 11 сентября в концертном зале «Планета КВН», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении телеведущего.
Масляков скончался 8 сентября, ему было 82 года. Он был бессменным ведущим программы КВН с 1964 г. до 2022 г., за время работы удостоился множества наград. В частности, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Соболезнования родным и близким телеведущего выразил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, именно благодаря Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь и заслужил всенародную популярность.
Покойный был основателем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) в 1990 г. Компания занялась производством телеверсии КВН и позднее зарегистрировала права на проведение игр под своим брендом. В начале февраля «Ведомости» писали, что единственным владельцем объединения стал Александр Масляков-младший.