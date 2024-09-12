Правоохранители провели обыски в московском хостеле по делу об экстремизме
Обыски в рамках расследования дела об организации экстремистского сообщества прошли в хостеле на улице Профсоюзной на юге-западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) по столице.
Следственное управление по Юго-Западному округу московского СК было проинформировано о нарушении миграционного законодательства в хостеле. Обыск был проведен следователями с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии. На месте обнаружили 439 иностранцев, их проверят на соблюдение миграционного законодательства и возможные правонарушения.
В отдел для проведения следственных действий доставлены руководство и администрация хостела.
9 августа в рамах расследования дела об экстремизме были проведены обыски в хостеле ООО «Три звезды» на улице Новаторов в Москве. На месте находился 441 человек, включая 391 граждан других стран. Их также доставили в правоохранительные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства и возможного совершения других правонарушений в столице. Кроме того, 3 сентября обыски прошли в хостеле ООО «Роал» на улице Новаторов. На объекте обнаружили 530 иностранцев, они также были доставлены в правоохранительные органы.
11 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России готовится законопроект, ограничивающий возможность мигрантам привозить в страну свои семьи.
Изменение миграционной политики стало активно обсуждаться в России после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» 22 марта, в ходе которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. Фигурантами по этому делу проходят иностранные граждане.