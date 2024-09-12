Правоохранители провели обыски в московском хостеле по делу об экстремизме

9 августа в рамах расследования дела об экстремизме были проведены обыски в хостеле ООО «Три звезды» на улице Новаторов в Москве. На месте находился 441 человек, включая 391 граждан других стран. Их также доставили в правоохранительные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства и возможного совершения других правонарушений в столице. Кроме того, 3 сентября обыски прошли в хостеле ООО «Роал» на улице Новаторов. На объекте обнаружили 530 иностранцев, они также были доставлены в правоохранительные органы.