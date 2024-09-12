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Правоохранители провели обыски в московском хостеле по делу об экстремизме

Ведомости

Обыски в рамках расследования дела об организации экстремистского сообщества прошли в хостеле на улице Профсоюзной на юге-западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) по столице.

Следственное управление по Юго-Западному округу московского СК было проинформировано о нарушении миграционного законодательства в хостеле. Обыск был проведен следователями с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии. На месте обнаружили 439 иностранцев, их проверят на соблюдение миграционного законодательства и возможные правонарушения.

В отдел для проведения следственных действий доставлены руководство и администрация хостела.

9 августа в рамах расследования дела об экстремизме были проведены обыски в хостеле ООО «Три звезды» на улице Новаторов в Москве. На месте находился 441 человек, включая 391 граждан других стран. Их также доставили в правоохранительные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства и возможного совершения других правонарушений в столице. Кроме того, 3 сентября обыски прошли в хостеле ООО «Роал» на улице Новаторов. На объекте обнаружили 530 иностранцев, они также были доставлены в правоохранительные органы.

11 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России готовится законопроект, ограничивающий возможность мигрантам привозить в страну свои семьи.

Изменение миграционной политики стало активно обсуждаться в России после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» 22 марта, в ходе которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. Фигурантами по этому делу проходят иностранные граждане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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