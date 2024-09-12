Владислав Бакальчук рассказал о требованиях супруги по разделу имущества
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук несколько раз меняла требования по разделу имущества в иске о разводе, заявил ее супруг Владислав Бакальчук.
«Сначала она требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей. Затем она попросила выплатить более 529 млн руб. за 1% доли и признание за ней права на всю компанию. А в последней версии иска вопрос Wildberries вообще не поднимается – она требует разделить только другое имущество», – написал Бакальчук в своем Telegram-канале.
Он также утверждает, что основательница маркетплейса требует официально прекратить брак, определить дальнейшее место жительства детей и обязать его выплачивать алименты. Бакальчук добавил, что намерен сохранить семью, поэтому его представители сегодня попросили судью Савеловского суда Москвы предоставить время для восстановления брака и примирения.
В июне Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью создания цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). После этого Владислав Бакальчук заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, Владислав из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Бакальчук подала иск о расторжении брака.