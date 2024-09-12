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Владислав Бакальчук рассказал о требованиях супруги по разделу имущества

Ведомости

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук несколько раз меняла требования по разделу имущества в иске о разводе, заявил ее супруг Владислав Бакальчук.

«Сначала она требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей. Затем она попросила выплатить более 529 млн руб. за 1% доли и признание за ней права на всю компанию. А в последней версии иска вопрос Wildberries вообще не поднимается – она требует разделить только другое имущество», – написал Бакальчук в своем Telegram-канале.

Он также утверждает, что основательница маркетплейса требует официально прекратить брак, определить дальнейшее место жительства детей и обязать его выплачивать алименты. Бакальчук добавил, что намерен сохранить семью, поэтому его представители сегодня попросили судью Савеловского суда Москвы предоставить время для восстановления брака и примирения.

В июне Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью создания цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). После этого Владислав Бакальчук заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, Владислав из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Бакальчук подала иск о расторжении брака.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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