Курская епархия разместила в своих ПВР около 30 000 человек
Курская епархия разместила около 30 000 человек в своих пунктах временного размещения (ПВР), сообщил «РИА Новости» дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королев.
Сразу после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область епархия начала прием беженцев. В первую очередь был организован пункт сбора помощи, где прихожане и священнослужители разгружали грузовики с гуманитарной помощью.
Часть беженцев уже вернулись домой, но многие по-прежнему остаются в ПВР.
По словам Королева, Курская и Рыльская епархии давно поддерживают военных в зоне спецоперации. Священники регулярно выезжают на передовую, чтобы исповедовать солдат, а прихожане плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. Епархии также регулярно отправляют продукты и необходимые вещи в зону спецоперации.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.