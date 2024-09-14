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У фигуранта дела экс-замминистра обороны Иванова нашли апартаменты у Кремля

Ведомости

У обвиняемого в получении взяток Сергея Бородина есть апартаменты площадью 233,7 кв. м в историческом особняке в 3-м Кадашевском переулке, недалеко от Кремля. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет РИА «Новости».

По данным агентства, речь идет о трехэтажном доме, построенный архитектором Адольфом Эрихсоном. Рыночная стоимость недвижимости оценивается в 250 млн руб.

Помимо этого, у Бородина есть земельный участок в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино стоимостью 23 млн руб. и 6000 кв. м земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина. РИА «Новости» уточняет, что этот участок находится в поселке бизнес-класса с яхт-клубом и школой верховой езды.

Бородин является фигурантом уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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