У фигуранта дела экс-замминистра обороны Иванова нашли апартаменты у Кремля

Помимо этого, у Бородина есть земельный участок в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино стоимостью 23 млн руб. и 6000 кв. м земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина. РИА «Новости» уточняет, что этот участок находится в поселке бизнес-класса с яхт-клубом и школой верховой езды.