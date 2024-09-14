У фигуранта дела экс-замминистра обороны Иванова нашли апартаменты у Кремля
У обвиняемого в получении взяток Сергея Бородина есть апартаменты площадью 233,7 кв. м в историческом особняке в 3-м Кадашевском переулке, недалеко от Кремля. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет РИА «Новости».
По данным агентства, речь идет о трехэтажном доме, построенный архитектором Адольфом Эрихсоном. Рыночная стоимость недвижимости оценивается в 250 млн руб.
Помимо этого, у Бородина есть земельный участок в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино стоимостью 23 млн руб. и 6000 кв. м земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина. РИА «Новости» уточняет, что этот участок находится в поселке бизнес-класса с яхт-клубом и школой верховой езды.
Бородин является фигурантом уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.