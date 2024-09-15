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Актера Евгения Ткачука отпустили после задержания в «Пулково»

Ведомости

Задержанного в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» актера Евгения Ткачука отпустили. Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник.

По его данным, во время досмотра перед полетом у Ткачука был найден сверток с неизвестным веществом. В настоящий момент вещество находится на экспертизе. Артиста задержала полиция, в отношении него составили административный протокол.

Ткачук родился 23 июля 1984 г. в Ашхабаде Туркменской ССР. Окончил ГИТИС, за успешное постижение актерской профессии награжден Премией имени народного артиста СССР М. И. Царёва. Снимался в фильмах «Александра» Александра Сокурова, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Наследие» Романа Михайлова и в сериале «Король и Шут». В 2024 г. удостоен премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Праведник».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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