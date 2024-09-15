Актера Евгения Ткачука отпустили после задержания в «Пулково»

Ткачук родился 23 июля 1984 г. в Ашхабаде Туркменской ССР. Окончил ГИТИС, за успешное постижение актерской профессии награжден Премией имени народного артиста СССР М. И. Царёва. Снимался в фильмах «Александра» Александра Сокурова, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Наследие» Романа Михайлова и в сериале «Король и Шут». В 2024 г. удостоен премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Праведник».