При взрыве на макаронной фабрике в Турции пострадал 21 человек
На макаронной фабрике в провинции Сакарья на северо-западе Турции произошел взрыв, в результате пострадал 21 человек, передает Milliyet.
После взрыва на фабрике начался пожар, на место происшествия выдвинулись бригады скорой помощи и пожарные, в том числе из близлежащих провинций. Причина взрыва пока не установлена.
В результате ЧП пострадал 21 человек, сообщил губернатор Сакарьи Яшар Карадениз, из них девять человек самостоятельно обратились в больницы. Двоим пострадавшим проводят искусственную вентиляцию легких. По данным властей, во время происшествия на фабрике находились 57 человек и двое кухонных работников. В зоне взрыва были только «некоторые из них». По предварительным данным, он случился в цехе мельницы.
«Только после того, как пожар будет полностью потушен, причина возгорания будет установлена путем расследования силами пожарной охраны и полиции», – приводит издание слова губернатора.
Прокуратура начала расследование происшествия для установления причины взрыва и виновных, сообщил также в X министр юстиции республики Йылмаз Тунч.