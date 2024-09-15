При взрыве на макаронной фабрике в Турции пострадал 21 человек

В результате ЧП пострадал 21 человек, сообщил губернатор Сакарьи Яшар Карадениз, из них девять человек самостоятельно обратились в больницы. Двоим пострадавшим проводят искусственную вентиляцию легких. По данным властей, во время происшествия на фабрике находились 57 человек и двое кухонных работников. В зоне взрыва были только «некоторые из них». По предварительным данным, он случился в цехе мельницы.