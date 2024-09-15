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При взрыве на макаронной фабрике в Турции пострадал 21 человек

Ведомости

На макаронной фабрике в провинции Сакарья на северо-западе Турции произошел взрыв, в результате пострадал 21 человек, передает Milliyet.

После взрыва на фабрике начался пожар, на место происшествия выдвинулись бригады скорой помощи и пожарные, в том числе из близлежащих провинций. Причина взрыва пока не установлена.

В результате ЧП пострадал 21 человек, сообщил губернатор Сакарьи Яшар Карадениз, из них девять человек самостоятельно обратились в больницы. Двоим пострадавшим проводят искусственную вентиляцию легких. По данным властей, во время происшествия на фабрике находились 57 человек и двое кухонных работников. В зоне взрыва были только «некоторые из них». По предварительным данным, он случился в цехе мельницы. 

«Только после того, как пожар будет полностью потушен, причина возгорания будет установлена ​​путем расследования силами пожарной охраны и полиции», – приводит издание слова губернатора.

Прокуратура начала расследование происшествия для установления причины взрыва и виновных, сообщил также в X министр юстиции республики Йылмаз Тунч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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