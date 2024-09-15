Черная кошка не стала перебегать дорогу кортежу Путина
Черная кошка не стала перебегать дорогу перед кортежем президента России Владимира Путина. Видеоролик опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Пожалуй, самый забавный кадр недели. Прямо перед кортежем Путина черная кошка решила перебежать дорогу, и вот она уже на половине пути, видит автомобиль Путина, секунды на размышление и [принимает – "Ведомости] единственно верное решение», – отметил Зарубин.
На видео кошка переходит дорогу, замечает автомобиль и убегает в обратную сторону.
15 сентября Зарубин сообщил, что на следующей неделе Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации, пообщается с новыми главами регионов, проведет совещание с членами правительства и Совета безопасности РФ и выступит с обращением к участницам Евразийского женского форума.