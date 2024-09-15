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Черная кошка не стала перебегать дорогу кортежу Путина

Ведомости

Черная кошка не стала перебегать дорогу перед кортежем президента России Владимира Путина. Видеоролик опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Пожалуй, самый забавный кадр недели. Прямо перед кортежем Путина черная кошка решила перебежать дорогу, и вот она уже на половине пути, видит автомобиль Путина, секунды на размышление и [принимает – "Ведомости] единственно верное решение», – отметил Зарубин.

На видео кошка переходит дорогу, замечает автомобиль и убегает в обратную сторону.

15 сентября Зарубин сообщил, что на следующей неделе Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации, пообщается с новыми главами регионов, проведет совещание с членами правительства и Совета безопасности РФ и выступит с обращением к участницам Евразийского женского форума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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