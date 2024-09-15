Черная кошка не стала перебегать дорогу кортежу Путина

15 сентября Зарубин сообщил, что на следующей неделе Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации, пообщается с новыми главами регионов, проведет совещание с членами правительства и Совета безопасности РФ и выступит с обращением к участницам Евразийского женского форума.