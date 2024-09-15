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Коллекцию монет Ларса Эмиля Брууна продали на аукционе почти за 15 млн евро

Ведомости

Коллекцию из 286 монет датского масляного магната Ларса Эмиля Брууна продали на аукционе в Копенгагене за 14,8 млн евро. Об этом сообщил TV2.

Директор аукционного дома Stack's Bowers Майкл Форнитц сообщил, что сумма превысила оценочную стоимость примерно на 25%. По его словам, коллекционеры со всего мира проявили к монетам большой интерес и делали ставки онлайн, не имея возможности присутствовать на аукционе физически.

Бруун родился в 1852 г. и умер в 1923 г. Перед смертью он указал в завещании, что его коллекция должна оставаться нетронутой в течение 100 лет. Теперь коллекцию стоимостью $72 млн продают на аукционе. Это нумизматическое собрание считается самым дорогим в истории. В него входят 20 000 монет, бумажных банкнот, медалей и книг.

Промышленник собирал свою коллекцию в течение 60 лет, первые экземпляры ему достались в наследство от покойного дяди еще в 1859 г. Коллекция была застрахована на 500 млн датских крон, что соответствует $72 млн, за которые ее планировалось продать. Одним из самых дорогих лотов должна была стать золотая скандинавская монета конца XV в. По мнению историков, она могла принадлежать королю Дании Гансу. Это первая датированная датская монета и одновременно первая золотая монета, отчеканенная на территории Дании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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