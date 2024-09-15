Коллекцию монет Ларса Эмиля Брууна продали на аукционе почти за 15 млн евро
Коллекцию из 286 монет датского масляного магната Ларса Эмиля Брууна продали на аукционе в Копенгагене за 14,8 млн евро. Об этом сообщил TV2.
Директор аукционного дома Stack's Bowers Майкл Форнитц сообщил, что сумма превысила оценочную стоимость примерно на 25%. По его словам, коллекционеры со всего мира проявили к монетам большой интерес и делали ставки онлайн, не имея возможности присутствовать на аукционе физически.
Бруун родился в 1852 г. и умер в 1923 г. Перед смертью он указал в завещании, что его коллекция должна оставаться нетронутой в течение 100 лет. Теперь коллекцию стоимостью $72 млн продают на аукционе. Это нумизматическое собрание считается самым дорогим в истории. В него входят 20 000 монет, бумажных банкнот, медалей и книг.
Промышленник собирал свою коллекцию в течение 60 лет, первые экземпляры ему достались в наследство от покойного дяди еще в 1859 г. Коллекция была застрахована на 500 млн датских крон, что соответствует $72 млн, за которые ее планировалось продать. Одним из самых дорогих лотов должна была стать золотая скандинавская монета конца XV в. По мнению историков, она могла принадлежать королю Дании Гансу. Это первая датированная датская монета и одновременно первая золотая монета, отчеканенная на территории Дании.