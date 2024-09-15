Коллекцию монет Ларса Эмиля Брууна продали на аукционе почти за 15 млн евро

Промышленник собирал свою коллекцию в течение 60 лет, первые экземпляры ему достались в наследство от покойного дяди еще в 1859 г. Коллекция была застрахована на 500 млн датских крон, что соответствует $72 млн, за которые ее планировалось продать. Одним из самых дорогих лотов должна была стать золотая скандинавская монета конца XV в. По мнению историков, она могла принадлежать королю Дании Гансу. Это первая датированная датская монета и одновременно первая золотая монета, отчеканенная на территории Дании.