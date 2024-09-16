Суд назначил Артемию Троицкому штраф за нарушение деятельности иноагента
Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности рок-журналиста Артемия Троицкого
Он признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 40 000 руб.
Минюст внес Троицкого в реестр иноагентов в январе 2023 г. Тогда же в список попал актер Артур Смольянинов, который в интервью изданию «Новая газета Европа»