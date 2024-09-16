Суд назначил Артемию Троицкому штраф за нарушение деятельности иноагента

Минюст внес Троицкого в реестр иноагентов в январе 2023 г. Тогда же в список попал актер Артур Смольянинов, который в интервью изданию «Новая газета Европа» (организация признана нежелательной на территории РФ) заявил о поддержке вооруженных сил Украины (ВСУ).