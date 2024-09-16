Владелец московского ТЦ «Афимолл» не подтвердил информацию о падении лифта

В марте три человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате падения лифта в подъезде дома на улице Новгородской в петербургских Шушарах. В кабине, которая рассчитана на восемь пассажиров, находились 15 человек, в том числе пятеро детей. Кабина не остановилась на первом этаже при перегрузке, а села на буфер (ниже уровня первого этажа). Предварительно, это произошло из-за недостаточной мощности двигателя.