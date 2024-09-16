Глава ОНФ предложил ввести 50%-ные скидки на обучение студенческим семьям с ребенком
На заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья» предложили ввести 50%-ные скидки на платное обучение в вузе для студентов, в семье которых родился ребенок. С такой инициативой выступил руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов. Эта комиссия включена в работу национального проекта «Семья».
Кузнецов предложил членам комиссии ввести повышенные стипендии для студентов, имеющих ребенка, а также зачислять таких детей в детсады без очереди. Кроме этого, по его мнению, необходимо предоставлять таким семьям общежития повышенной комфортности (в рамках федпроекта «Создание сети современных кампусов») или арендовать им жилье. Кузнецов считает, что меры поддержки повысят уровень семейного дохода студенческих семей, а значит, молодые люди будут реже переносить планы по рождению ребенка на более поздние сроки.
Средний возраст матери при рождении первого ребенка вырос с 25,3 до 28,9 г. в период 1990-2022 гг., пояснил Кузнецов со ссылкой на данные Росстата. «В то же время с увеличением возраста рождения первого ребенка соответственно увеличивается возраст рождения вторых и последующих детей», – сказал он.
По данным ОНФ, больше половины россиян (59%) хотели бы иметь больше детей, чем имеют сейчас, при этом треть опрошенных (31%) отметили, что дополнительные меры поддержки повлияют на решение родить ребенка, сказал Кузнецов.
Как правило, граждане откладывают планы на рождение ребенка из-за «общей экономической ситуации» и «отсутствия уверенности в завтрашнем дне» (39%), нехватки информации о мерах поддержки семей с детьми (33%), неподходящих жилищные условий (25%) или желания расплатиться по кредитам до рождения ребенка (23%), утверждает он [респондентам можно было выбрать несколько вариантов ответов]. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования с декабря 2022 г. по март 2023 г., в нем приняли участие 36 779 россиян всех субъектов страны.
Запуск на 2025-2030 гг. двух новых нацпроектов – «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь» – анонсировал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Концептуально эти нацпроекты будут сосредоточены на народосбережении: стимулировании рождаемости и увеличении продолжительности здоровой жизни россиян, писали «Ведомости».