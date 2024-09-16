Глава ОНФ предложил ввести 50%-ные скидки на обучение студенческим семьям с ребенком

Кузнецов предложил членам комиссии ввести повышенные стипендии для студентов, имеющих ребенка, а также зачислять таких детей в детсады без очереди. Кроме этого, по его мнению, необходимо предоставлять таким семьям общежития повышенной комфортности (в рамках федпроекта «Создание сети современных кампусов») или арендовать им жилье. Кузнецов считает, что меры поддержки повысят уровень семейного дохода студенческих семей, а значит, молодые люди будут реже переносить планы по рождению ребенка на более поздние сроки.