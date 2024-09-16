Кабмин утвердил правила получения выплаты остатков средств из маткапитала

Семьи, которым положена единовременная выплата, получат соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования через портал «Госуслуги». Вместе с уведомлением придет частично заполненное заявление. Его можно отправить как в электронном виде через «Госуслуги», так и через МФЦ или по почте. Средства поступят на счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как фонд примет решение о назначении выплаты.