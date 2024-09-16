Кабмин утвердил правила получения выплаты остатков средств из маткапитала
Правительство России утвердило правила единовременной выплаты остатка материнского капитала, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Семьи смогут получить остаток средств маткапитала, не превышающий 10 000 руб. Речь идет о средствах, которые остались на счету после того, как большая их часть была использована для улучшения жилищных условий, образования детей и др.
Семьи, которым положена единовременная выплата, получат соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования через портал «Госуслуги». Вместе с уведомлением придет частично заполненное заявление. Его можно отправить как в электронном виде через «Госуслуги», так и через МФЦ или по почте. Средства поступят на счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как фонд примет решение о назначении выплаты.
В июле президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям с детьми 10 000 руб. из остатка материнского капитала. Глава государства подчеркнул, что необходимо организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать оставшиеся средства маткапитала.
Тогда же глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что более 730 000 семей смогут забрать неиспользованный остаток до 10 000 руб. Он добавил, что оставшиеся средства возможно будет отправить на накопительную пенсию матери.