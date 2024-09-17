Минтруд разработал проект профессионального стандарта для писателей
Минтруд разработал проект профессионального стандарта для писателей. Документ размещен на портале правовых актов.
Автором пояснительной записки является председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов. К разработке и согласованию проекта привлекли Литературный институт имени Горького, Союз писателей России, Союзы писателей Москвы и Санкт-Петербурга и другие организации.
Как указано в пояснительной записке, утверждение стандарта станет «отражением устойчивой тенденции повышения значимости нормативного регулирования отношений в сфере литературной деятельности». Так как литература, по мнению Шаргунова, играет «значительную роль» в формировании культурно-нравственного восприятия и помогает решать бытовые вопросы.
Согласно стандарту, писателей предлагается разделить на несколько категорий в зависимости от жанра письма. В частности, – на прозаиков и поэтов, драматургов и деятелей в области словесного искусства и литературного творчества. Также прописаны необходимые знания, умения и трудовые действия писателей.
В начале года в Минтруде заявили о намерении обновить профессиональные стандарты, писал ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра труда и социальной защиты Ольги Баталиной. Такая задача была поставлена президентом России в сентябре 2023 г., пояснила она.