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Минтруд разработал проект профессионального стандарта для писателей

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Минтруд разработал проект профессионального стандарта для писателей. Документ размещен на портале правовых актов.  

Автором пояснительной записки является председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов. К разработке и согласованию проекта привлекли Литературный институт имени Горького, Союз писателей России, Союзы писателей Москвы и Санкт-Петербурга и другие организации.

Как указано в пояснительной записке, утверждение стандарта станет «отражением устойчивой тенденции повышения значимости нормативного регулирования отношений в сфере литературной деятельности». Так как литература, по мнению Шаргунова, играет «значительную роль» в формировании культурно-нравственного восприятия и помогает решать бытовые вопросы.

Согласно стандарту, писателей предлагается разделить на несколько категорий в зависимости от жанра письма. В частности, – на прозаиков и поэтов, драматургов и деятелей в области словесного искусства и литературного творчества. Также прописаны необходимые знания, умения и трудовые действия писателей.

В начале года в Минтруде заявили о намерении обновить профессиональные стандарты, писал ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра труда и социальной защиты Ольги Баталиной. Такая задача была поставлена президентом России в сентябре 2023 г., пояснила она.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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