Минтруд разработал проект профессионального стандарта для писателей

Согласно стандарту, писателей предлагается разделить на несколько категорий в зависимости от жанра письма. В частности, – на прозаиков и поэтов, драматургов и деятелей в области словесного искусства и литературного творчества. Также прописаны необходимые знания, умения и трудовые действия писателей.