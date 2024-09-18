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В Wildberries рассказали о «налетчиках» во втором офисе у метро «Динамо»

Ведомости

Объединенная компания Wildberries и Russ рассказала о попытке рейдерского захвата во втором офисе WB около метро «Динамо» в Москве.

Инцидент произошел 18 сентября. В офис Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» вошла группа «людей в спортивно-военной форме, часть из которых была в масках» в составе до 40 человек.

«Налетчики сломали дверь и применили физическую силу к охраннику. Вместе с ними в офис вошли друзья Владислава Сергей Ануфриев и Владимир Бакин», – говорится в сообщении. 

Вместе с Ануфриевым и Бакиным, по заявлениею пресс-службы, в офис зашли «некая группа адвокатов в количестве трех человек в строгих костюмах», которые требовали встречу с юристами и финансистами компании. Спустя полтора часа группа налетчиков была выведена с территории силами службы безопасности и полиции.

В РВБ уточнили, что Бакальчук не является штатным сотрудником Wildberries и не имеет доступа в офисы компании. Как владелец доли в 1% он имеет право только на запрос документов, говорится в сообщении.

Днем 18 сентября в расположенном в БЦ «Романов двор» офисе Wildberries в центре Москвы была совершена попытка рейдерского захвата, сообщали в РВБ. Бакальчук заявила, что попытка была предпринята группой людей во главе с ее мужем Владиславом. Сам Бакальчук утверждает, что на него и его команду якобы пытались напасть, когда они приехали в офис Wildberries «на переговоры по остановке строительства складов».

13 сентября в объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что Wildberries готовит иск против «ВБ девелопмент», учредителем которой является Владислав Бакальчук, на сумму порядка 27 млрд руб. Это связано с предполагаемым невыполнением обязательств по более чем 60 договорам.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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