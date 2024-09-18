В Wildberries рассказали о «налетчиках» во втором офисе у метро «Динамо»

Днем 18 сентября в расположенном в БЦ «Романов двор» офисе Wildberries в центре Москвы была совершена попытка рейдерского захвата, сообщали в РВБ. Бакальчук заявила, что попытка была предпринята группой людей во главе с ее мужем Владиславом. Сам Бакальчук утверждает, что на него и его команду якобы пытались напасть, когда они приехали в офис Wildberries «на переговоры по остановке строительства складов».