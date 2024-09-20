Долг блогера Надин Серовски перед налоговой превысил 68 млн рублей
Блогер Надежда Серова (Надин Серовски) не уплатила налоговой службе более 68 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«В настоящее время налоговая задолженность Надежды Серовой составляет 68 194 482 руб.», – цитирует агентство собеседника.
В Москве продолжается расследование в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ). По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея занизила доходы и базу для исчисления налогов. В общей сложности она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супружеская пара легализовала свыше 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций. 30 августа Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. По данным на 14 августа, блогер не выплатила государству примерно 1,2 млрд руб. из общего долга в 1,4 млрд руб.
В ноябре 2023 г. блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. В марте того же года Чекалину обвинили в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужа Артема – в пособничестве. Позже в отношении семейной пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. 1 марта 2024 г. адвокат блогера Константин Третьяков сообщил «Ведомостям», что уголовное дело в отношении Лерчек и ее супруга полностью прекращено.