Долг блогера Надин Серовски перед налоговой превысил 68 млн рублей

В ноябре 2023 г. блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. В марте того же года Чекалину обвинили в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужа Артема – в пособничестве. Позже в отношении семейной пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. 1 марта 2024 г. адвокат блогера Константин Третьяков сообщил «Ведомостям», что уголовное дело в отношении Лерчек и ее супруга полностью прекращено.