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Долг блогера Надин Серовски перед налоговой превысил 68 млн рублей

Ведомости

Блогер Надежда Серова (Надин Серовски) не уплатила налоговой службе более 68 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. 

«В настоящее время налоговая задолженность Надежды Серовой составляет 68 194 482 руб.», – цитирует агентство собеседника.

В Москве продолжается расследование в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ). По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея занизила доходы и базу для исчисления налогов. В общей сложности она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супружеская пара легализовала свыше 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций. 30 августа Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. По данным на 14 августа, блогер не выплатила государству примерно 1,2 млрд руб. из общего долга в 1,4 млрд руб.

В ноябре 2023 г. блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. В марте того же года Чекалину обвинили в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужа Артема – в пособничестве. Позже в отношении семейной пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. 1 марта 2024 г. адвокат блогера Константин Третьяков сообщил «Ведомостям», что уголовное дело в отношении Лерчек и ее супруга полностью прекращено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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