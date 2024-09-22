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Российские туристы не могут вылететь из Абу-Даби более 12 часов

Ведомости

Пассажиры авиакомпании «Победа» должны были вылететь из Абу-Даби в Москву в 8:30 (7:30 мск), но по-прежнему остаются в аэропорту, следует из данных табло.

Вылет рейса DP754 запланирован на 20:00 (19:00 мск), но в настоящий момент он до сих пор задерживается.

Представитель авиаперевозчика сообщил РБК, что задержка связана с технической неисправностью. На время ожидания вылета для пассажиров организовали размещение в гостинице, им предоставили питание. Для обеспечения информацией о статусе рейса для туристов создан чат.

18 августа был задержан рейс UJ 601египетской авиакомпании Al Masria Universal Airlines из Хургады в Москву. Причиной задержки стали технические неполадки у авиаперевозчика. Самолет должен был вылететь из аэропорта Хургады вечером 17 августа, но вылет несколько раз переносили. Самолет взлетел 18 августа в 06:00 мск.

30 марта рейс с российскими туристами задержали в Египте из-за ограничений Евросоюза в отношении авиакомпании Southwind. Самолет вылетел из Шарм-эль-Шейха с опозданием на 11 часов 14 минут и приземлился в Москве в тот же день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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