Российские туристы не могут вылететь из Абу-Даби более 12 часов
Пассажиры авиакомпании «Победа» должны были вылететь из Абу-Даби в Москву в 8:30 (7:30 мск), но по-прежнему остаются в аэропорту, следует из данных табло.
Вылет рейса DP754 запланирован на 20:00 (19:00 мск), но в настоящий момент он до сих пор задерживается.
Представитель авиаперевозчика сообщил РБК, что задержка связана с технической неисправностью. На время ожидания вылета для пассажиров организовали размещение в гостинице, им предоставили питание. Для обеспечения информацией о статусе рейса для туристов создан чат.
18 августа был задержан рейс UJ 601египетской авиакомпании Al Masria Universal Airlines из Хургады в Москву. Причиной задержки стали технические неполадки у авиаперевозчика. Самолет должен был вылететь из аэропорта Хургады вечером 17 августа, но вылет несколько раз переносили. Самолет взлетел 18 августа в 06:00 мск.
30 марта рейс с российскими туристами задержали в Египте из-за ограничений Евросоюза в отношении авиакомпании Southwind. Самолет вылетел из Шарм-эль-Шейха с опозданием на 11 часов 14 минут и приземлился в Москве в тот же день.