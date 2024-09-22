Девять россиян пострадали в ДТП на пути из Каппадокии в Анталью
Девять россиян получили легкие травмы в ДТП в Турции, сообщили в Telegram-канале российского посольства.
Авария с микроавтобусом произошла 22 сентября в турецкой провинции Невшехир на дороге из Каппадокии в Анталью. В результате аварии пострадало 18 человек, включая 15 туристов.
По данным турецких властей, в микроавтобусе находилось девять россиян. «Они получили легкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира. Госпитализация никому не потребовалась», – отметили в посольстве.
В июле туристы из России и Белоруссии пострадали в ДТП в Анталье. Перевозивший людей микроавтобус врезался в бетонный столб на въезде на развязку моста, от удара его отбросило на проселочную дорогу. В результате аварии пострадали 20 туристов, из которых 16 россиян и четверо граждан Белоруссии, водитель автобуса скончался.