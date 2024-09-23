В Иркутской области школьник с молотком напал на одноклассников

Аналогичный случай произошел 16 сентября в коррекционной школе №68 Челябинска. 13-летний ученик пронес в образовательное учреждение молоток и напал на своих одноклассников и учителя. Трое подростков и педагог попали в больницу. 17 сентября детей доставили на реабилитацию в Москву. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, совершивший преступление ученик мог быть участником суицидальной игры. Эта информация проверяется.