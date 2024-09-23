В Иркутской области школьник с молотком напал на одноклассников
Ученик школы в Балаганске Иркутской области напал на одноклассников с молотком и ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел на перемене, школьники переодевались на урок физкультуры. В это время в раздевалке один из учеников напал на одноклассников. В результате пострадали как минимум трое школьников.
По информации Shot, восьмиклассника остановил учитель физкультуры. Ученики получили травмы головы и рук, ранения несерьезные. Металлодетекторов в школе не было, пишет Telegram-канал.
СК по Иркутской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более малолетних лиц) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным ведомства, один из учеников школы Балаганского района причинил телесные повреждения своим одноклассникам. Пострадавшим оказали медпомощь, их жизни ничто не угрожает. Мотивы нападавшего не уточняются. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
В региональном МВД сообщили, что школьника задержал персонал школы. Его мотивы выясняют. На профилактическом учете подросток не состоял, сигналов в полицию о семье также не поступало.
Аналогичный случай произошел 16 сентября в коррекционной школе №68 Челябинска. 13-летний ученик пронес в образовательное учреждение молоток и напал на своих одноклассников и учителя. Трое подростков и педагог попали в больницу. 17 сентября детей доставили на реабилитацию в Москву. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, совершивший преступление ученик мог быть участником суицидальной игры. Эта информация проверяется.
СК возбудил уголовные дела об организации убийства (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). 18 сентября были задержаны заместитель директора охранного предприятия и заместитель директора школы, обвиняемые в оказании частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и халатности соответственно. Отправлять их в СИЗО суд отказался, фигурантов отпустили под подписку о невыезде.