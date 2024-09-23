Бывший адвокат Пашаев обжаловал арест

Суд арестовал Пашаева 18 сентября по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Бывшего адвоката задержали в Москве, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в феврале Пашаев убедил бизнесмена Алексея Блиновского в том, что якобы может освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение.