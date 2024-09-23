Бывший адвокат Пашаев обжаловал арест
Бывший адвокат Эльман Пашаев обжаловал свой арест, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский гарнизонный военный суд.
«Апелляционная жалоба Пашаева зарегистрирована в канцелярии суда», – сказал источник в разговоре с агентством.
Суд арестовал Пашаева 18 сентября по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Бывшего адвоката задержали в Москве, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в феврале Пашаев убедил бизнесмена Алексея Блиновского в том, что якобы может освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение.
Пашаев получил известность в связи с делом актера Михаила Ефремова, осужденного в 2020 г. на восемь лет колонии общего режима за ДТП, совершенное в состоянии опьянения. Он защищал интересы артиста в суде. В сентябре 2020 г. совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил его статуса адвоката за нарушение этики.