Суд в Москве лишил режиссера Андреасяна водительских прав за пьяную езду
Мировой судья судебного участка Nº 410 Мещанского района Москвы признал режиссера Сарика Андреасяна виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Его лишили водительских прав на 1,5 года, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Установлена вина Андреасяна в правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Суд также оштрафовал режиссера на 30 000 руб.
«РИА Новости» со ссылкой соответствующее постановление сообщает, что в конце мая 2024 г. автомобиль под управлением Андреасяна остановили сотрудники ДПС. Согласно документу, «у водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение кожных покровов окраса лица». Результаты освидетельствования показали значение, превышающее 0,160 мг/л. Андреасян согласился с показаниями. По данным агентства, его представитель в суде заявлял якобы о грубом нарушении со стороны инспектора ДПС ГИБДД, который не разъяснял права и обязанности как режиссеру, так и понятым.