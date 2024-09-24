Суд в Москве лишил режиссера Андреасяна водительских прав за пьяную езду

«РИА Новости» со ссылкой соответствующее постановление сообщает, что в конце мая 2024 г. автомобиль под управлением Андреасяна остановили сотрудники ДПС. Согласно документу, «у водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение кожных покровов окраса лица». Результаты освидетельствования показали значение, превышающее 0,160 мг/л. Андреасян согласился с показаниями. По данным агентства, его представитель в суде заявлял якобы о грубом нарушении со стороны инспектора ДПС ГИБДД, который не разъяснял права и обязанности как режиссеру, так и понятым.