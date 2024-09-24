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Суд в Москве лишил режиссера Андреасяна водительских прав за пьяную езду

Ведомости

Мировой судья судебного участка Nº 410 Мещанского района Москвы признал режиссера Сарика Андреасяна виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Его лишили водительских прав на 1,5 года, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Установлена вина Андреасяна в правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Суд также оштрафовал режиссера на 30 000 руб.

«РИА Новости» со ссылкой соответствующее постановление сообщает, что в конце мая 2024 г. автомобиль под управлением Андреасяна остановили сотрудники ДПС. Согласно документу, «у водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение кожных покровов окраса лица». Результаты освидетельствования показали значение, превышающее 0,160 мг/л. Андреасян согласился с показаниями. По данным агентства, его представитель в суде заявлял якобы о грубом нарушении со стороны инспектора ДПС ГИБДД, который не разъяснял права и обязанности как режиссеру, так и понятым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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