Мединский допустил возможность сокращения продолжительности образования в школах и вузах
Продолжительность образования в российских школах и вузах может быть сокращена. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский на встрече с молодежью в Мурманске.
«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет, – это непозволительная роскошь. <…> Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», – уточнил Мединский (цитата по ТАСС).
По его мнению, классическое образование в университетах на протяжении пяти – шести лет в ближайшие десятилетия тоже исчезнет. Тот, кто не будет каждые 10 лет учиться чему-то новому, станет неконкурентоспособным. Каждому потребуется получать несколько образований за жизнь, считает помощник главы государства.
В феврале Минпросвещения разработало проект приказа, которым предлагается убрать «Обществознание» из школьный программы 6–8-х классов и оставить на изучение предмета один урок в неделю в 9-м классе.
В настоящий момент федеральная рабочая программа по «Обществознанию» отводит на предмет в 6–9-х классах 136 часов. Минпросвещения же предлагает сократить время на обучение до 34 часов в 9-м классе. В случае принятия приказа норма начнет действовать с 1 сентября 2025 г. Согласно пояснительной записке, высвобожденные от изучения «Обществознания» часы будут перераспределены на изучение истории.