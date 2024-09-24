Мединский допустил возможность сокращения продолжительности образования в школах и вузах

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет, – это непозволительная роскошь. <…> Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», – уточнил Мединский (цитата по ТАСС).