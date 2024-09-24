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Мединский допустил возможность сокращения продолжительности образования в школах и вузах

Ведомости

Продолжительность образования в российских школах и вузах может быть сокращена. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский на встрече с молодежью в Мурманске.

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет, – это непозволительная роскошь. <…> Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», – уточнил Мединский (цитата по ТАСС).

По его мнению, классическое образование в университетах на протяжении пяти – шести лет в ближайшие десятилетия тоже исчезнет. Тот, кто не будет каждые 10 лет учиться чему-то новому, станет неконкурентоспособным. Каждому потребуется получать несколько образований за жизнь, считает помощник главы государства.

В феврале Минпросвещения разработало проект приказа, которым предлагается убрать «Обществознание» из школьный программы 6–8-х классов и оставить на изучение предмета один урок в неделю в 9-м классе.

В настоящий момент федеральная рабочая программа по «Обществознанию» отводит на предмет в 6–9-х классах 136 часов. Минпросвещения же предлагает сократить время на обучение до 34 часов в 9-м классе. В случае принятия приказа норма начнет действовать с 1 сентября 2025 г. Согласно пояснительной записке, высвобожденные от изучения «Обществознания» часы будут перераспределены на изучение истории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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