Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Правительство Индонезии хочет увеличить квоты на обучение граждан страны в РФ

Ведомости

Правительство Индонезии и посольство страны в России заинтересованы в увеличении количества квот на обучение своих граждан в РФ. Об этом сообщил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

По его словам, в Китае, Индии и Шри-Ланке традиционно проявляют большой интерес к российскому образованию. Запросы на обучение в России поступают с Африканского континента. В настоящий момент обучением своих граждан в стране также активно интересуется Индонезия.

«У нас, допустим, 300 квот было в этом году, и они все были заполнены. Сейчас индонезийское посольство и правительство просят увеличить квоту», – отметил Шевцов (цитата по ТАСС).

В июле замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский сообщил, что около 355 000 иностранных студентов сейчас получают образование в российских университетах. Это рекордное число иностранных обучающихся за все время.

Большинство иностранных студентов – из стран СНГ, Китая, Ирана и Индии. Растет также количество студентов из Африки, Латинской Америки, Ирана и Китая. По правительственным стипендиям учатся 41 000 иностранных студентов, еще несколько десятков тысяч получают образование на равных с россиянами правах, остальные – на коммерческой основе.

Наиболее популярными среди иностранных граждан стали такие направления, как экономика, лечебное дело, менеджмент, юриспруденция, международные отношения, информатика и вычислительная техника, лингвистика, стоматология, филология, программная инженерия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных