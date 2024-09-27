Правительство Индонезии хочет увеличить квоты на обучение граждан страны в РФ
Правительство Индонезии и посольство страны в России заинтересованы в увеличении количества квот на обучение своих граждан в РФ. Об этом сообщил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
По его словам, в Китае, Индии и Шри-Ланке традиционно проявляют большой интерес к российскому образованию. Запросы на обучение в России поступают с Африканского континента. В настоящий момент обучением своих граждан в стране также активно интересуется Индонезия.
«У нас, допустим, 300 квот было в этом году, и они все были заполнены. Сейчас индонезийское посольство и правительство просят увеличить квоту», – отметил Шевцов (цитата по ТАСС).
В июле замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский сообщил, что около 355 000 иностранных студентов сейчас получают образование в российских университетах. Это рекордное число иностранных обучающихся за все время.
Большинство иностранных студентов – из стран СНГ, Китая, Ирана и Индии. Растет также количество студентов из Африки, Латинской Америки, Ирана и Китая. По правительственным стипендиям учатся 41 000 иностранных студентов, еще несколько десятков тысяч получают образование на равных с россиянами правах, остальные – на коммерческой основе.
Наиболее популярными среди иностранных граждан стали такие направления, как экономика, лечебное дело, менеджмент, юриспруденция, международные отношения, информатика и вычислительная техника, лингвистика, стоматология, филология, программная инженерия.