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Более 133 000 иностранцев поступили в российские вузы в 2023-2024 учебном году

Ведомости

В 2023/24 учебном году на образовательные программы высшего образования в России поступило более 133 000 иностранцев, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки.

Из этого числа в пределах квоты правительства РФ в вузы было направлено 29 728 иностранных абитуриентов. Наибольший процент учащихся среди иностранных студентов составляют граждане Казахстана, Узбекистана, Китая, Туркмении и Таджикистана.

Самыми популярными среди иностранных граждан стали такие направления, как экономика, лечебное дело, менеджмент, юриспруденция, международные отношения, информатика и вычислительная техника, лингвистика, стоматология, филология, программная инженерия.

По данным Национального доклада о реализации государственной политики в сфере образования Федеральному собранию, общее количество иностранных студентов, обучающихся в 2023/24 г. в российских вузах, составляет 355 765 человек. За последние пять лет (2019–2023 гг.) их число увеличилось на 16%, говорится в докладе. При этом, согласно указу президента Владимира Путина «О национальных целях развития РФ», количество иностранных студентов в России к 2030 г. должно вырасти до 500 000 человек.

По словам главы Минобрнауки Владимира Фалькова, в 2023/24 учебном году выделяемая правительством России квота для иностранных студентов составила 30 000 мест. Таким образом, при 29 728 приехавших на обучение в Россию иностранцах она оказалась практически заполнена. Министр подчеркнул, что за последние три года правительственная квота для иностранных студентов выросла вдвое.

По итогам 2022 г. Россия занимает шестое место в мире по количеству иностранных студентов, привлекая к обучению 6% от общего числа «мобильных студентов», следует из данных исследовательского проекта Project Atlas, который распространяет сопоставимые данные о мобильности студентов, а также проводит исследования по академической миграции и интернационализации высшего образования. Общее количество иностранных студентов в РФ за 2022 г. составляло 351 127 человек. В 2021 г. – 395 263 иностранных студента, а в 2020 г. – 353 331. Данные по итогам 2023 г. пока не опубликованы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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