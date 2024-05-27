Более 133 000 иностранцев поступили в российские вузы в 2023-2024 учебном году

По итогам 2022 г. Россия занимает шестое место в мире по количеству иностранных студентов, привлекая к обучению 6% от общего числа «мобильных студентов», следует из данных исследовательского проекта Project Atlas, который распространяет сопоставимые данные о мобильности студентов, а также проводит исследования по академической миграции и интернационализации высшего образования. Общее количество иностранных студентов в РФ за 2022 г. составляло 351 127 человек. В 2021 г. – 395 263 иностранных студента, а в 2020 г. – 353 331. Данные по итогам 2023 г. пока не опубликованы.